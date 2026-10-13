'ஜெயிலர் 2' படத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னை,
இப்படத்திற்காக அவருக்கு ரூ.110 கோடி சம்பளமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், படத்தின் லாபத்திலும் ரஜினிகாந்துக்குப் பங்கு இருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், அனிருத் இசையமைப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘ஜெயிலர் 2’. ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான முதல் பாகம் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், இரண்டாம் பாகத்திற்கும் அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. இப்படம் வரும் 15-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் முதல் நாள் காட்சிகளுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கியுள்ளது. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும், அமெரிக்கா, மலேசியா போன்ற வெளிநாடுகளிலும் டிக்கெட்டுகள் வேகமாக விற்பனையாகி வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிலையில், ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தில் நடித்ததற்காக ரஜினிகாந்த் பெற்றுள்ள சம்பளம் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, இப்படத்திற்காக அவருக்கு ரூ.110 கோடி சம்பளமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், படத்தின் லாபத்திலும் ரஜினிகாந்துக்குப் பங்கு இருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால், படம் வசூலில் சாதனை படைத்தால் அவரது மொத்த வருமானம் சுமார் ரூ.180 கோடியை எட்டும் எனக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், ரஜினிகாந்தின் சம்பளம் மற்றும் லாபப் பங்கு குறித்த இந்தத் தகவல்கள் அதிகாரபூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.