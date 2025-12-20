இந்த வருடம்... ரூ. 500 கோடிக்கு மேல் வசூலித்த படங்கள் எதெல்லாம் தெரியுமா?
இந்த ஆண்டு எந்தப் படமும் ரூ.1, 000 கோடி கிளப்பில் சேரவில்லை.
சென்னை,
2025 இன்னும் சில நாட்களில் முடியப் போகிறது. புத்தாண்டை வரவேற்க அனைவரும் தயாராகி வருகிறார்கள். இந்த ஆண்டு பல படங்கள் சூப்பர் ஹிட் ஆகின. இருப்பினும், இந்த ஆண்டில் இதுவரை எந்தப் படமும் ரூ.1, 000 கோடி கிளப்பில் சேரவில்லை. ஆனால் ரூ. 500+ கோடி கிளப்பில் நுழைந்த பல படங்கள் உள்ளன.
2025 ஆம் ஆண்டில், ரூ. 500 கோடிக்கு மேல் வசூலித்த படங்களின் பட்டியல் இதோ:-
'சாவா'
விக்கி கவுஷல், ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் பலர் நடித்த 'சாவா' இந்த ஆண்டு வெளியாகி சூப்பர் ஹிட்டானது. இந்தப் படம் உலகளவில் ரூ. 807 கோடி வசூலித்தது. சத்ரபதி சிவாஜியின் மகன் சத்ரபதி சம்பாஜி மகாராஜாக விக்கி கவுஷல் இந்தப் படத்தில் நடித்தார்.
'கூலி'
ரஜினிகாந்த் நடித்த 'கூலி' திரைப்படம் மிதமான வெற்றியைப் பெற்றது. விமர்சனங்கள் இருந்தபோதிலும், படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் ரூ. 500 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்தது. இந்தப் படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கினார்.
’சையாரா’
இந்த ஆண்டு வெளியான 'சையாரா' மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. இந்தப் படமும் ரூ. 500 கோடி கிளப்பில் நுழைந்தது. இந்தப் படத்தில் அனித் பத்தா மற்றும் அஹான் பாண்டே ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்தனர். இருவரும் புதுமுகங்கள் என்றாலும், இந்தப் படம் சூப்பர் ஹிட்டானது.
'காந்தாரா: சாப்டர் 1'
ரிஷப் ஷெட்டியின் 'காந்தாரா: சாப்டர் 1' சூப்பர் ஹிட்டாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தின் வசூல் சுமார் ரூ.900 கோடி. இந்தப் படத்தில் ருக்மிணி வசந்த் கதாநாயகியாக நடித்தார். இந்த வருடத்தின் அதிக வசூல் செய்த படம் இதுவாகும்.
துரந்தர்
துரந்தர் வெளியாகி 15 நாட்களில் ரூ. 483 கோடி வசூலித்துள்ளது. இன்று இப்படத்தின் வசூல் ரூ.500 கோடியை எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் ரன்வீர் சிங் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார்.