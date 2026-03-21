யாரும் தவறவிடாதீர்கள்..!- 'யூத்' படத்தை பாராட்டி சிம்பு பதிவு

சென்னை,
‘அம்பாசமுத்திரம் அம்பானி’, ‘நெடுஞ்சாலை’ படங்களின் மூலம் குழந்தை நட்சத்திரமாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் நடிகர் கென் கருணாஸ். அதனை தொடர்ந்து ‘அசுரன்’, ‘விடுதலை 2’, ‘வாத்தி’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து மக்களின் கவனத்தை பெற்றுள்ளார்.
இவர் தற்போது ‘யூத்’ என்ற படத்தை இயக்கியும் நடித்தும் உள்ளார். பார்வதா என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்துடன் ஸ்ட்ரீட் பாய்ஸ் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்துள்ளார். இதில் அனிஷ்மா, மீனாட்சி தினேஷ், பிரியன்ஷி யாதவ் ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடித்துள்ளனர்.
பள்ளி மாணவர்களின் கதையை மையப்படுத்தி வெளியான இந்த படம் முதல் நாளிலிருந்தே மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், இப்படத்தை பாராட்டி நடிகர் சிம்பு தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில், "யூத் படம் புத்துணர்ச்சி மிக்கது, துடிப்பானது, நெஞ்சம் நிறைந்த உணர்வுகளைக் கொண்டது. என்னவொரு அருமையான திரைப்படம்!.. இன்றைய தலைமுறையினரின் மனதோடு ஆழமாக ஒன்றிப்போகும் ஒரு கதை இது.
சிறப்பான நடிப்பு! (கென்) தம்பி, நீ உண்மையிலேயே கலக்கிவிட்டாய்! இவ்வளவு இளம் வயதிலேயே நடிப்பிலும், இயக்கத்திலும் ஈடுபட்டு, படத்தை இவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக உருவாக்கியிருப்பது உண்மையிலேயே பாராட்டுக்குரியது. சுராஜ் சார் மற்றும் தேவதர்ஷினி மேடம் ஆகியோருடன் நீ நடித்த காட்சிகள் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தன.
னிஷ்மா, மீனாட்சி, பிரியன்ஷி யாதவ் நீங்கள் மூவரும் இந்தப் படத்திற்குப் பெரும் துடிப்பையும் உயிரோட்டத்தையும் சேர்த்திருக்கிறீர்கள். ஜிவி பிரகாஷ், உங்கள் இசை படத்தின் ஒவ்வொரு தருணத்தையும் மிக அழகாக மெருகேற்றுகிறது.
கருப்பையா, இவ்வளவு ஆற்றல்மிக்க ஒரு படைப்பிற்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருப்பதைப் பார்ப்பது பெருமையாக இருக்கிறது. படக்குழுவினர் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்! இப்படத்தை யாரும் தவறவிடாதீர்கள்!" என்று யூத் படத்தை சிம்பு பாராட்டி பதிவிட்டுள்ளார்.