‘டோரதி’ படத்தின் சுவாரசியத்தை கெடுத்துவிடாதீர்கள்... கார்த்திக் சுப்பராஜ் வேண்டுகோள்!

சென்னை,
‘டோரதி’ திரைப்படத்தை முதல்முறையாகப் பார்க்கும் ரசிகர்களின் அனுபவம் கெட்டுவிடாதவாறு, படத்திலிருந்து எந்தவொரு காட்சியையும் (clips) சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்... என கார்த்திக் சுப்பராஜ் பதிவிட்டுள்ளார்‘
தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென தனி பாணியை உருவாக்கிய இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் உருவான ‘டோரதி’ திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 25-ந்தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது. இதில் கீர்த்தி சுரேஷ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ரிஷிகாந்த், சனந்த் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இளையராஜாவின் இசையில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது. கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான 10-வது திரைப்படம் என்ற சிறப்பையும் இப்படம் பெற்றுள்ளது.
‘டோரதி’ திரைப்படம் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களின் வாழ்க்கையை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும், ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்றது. இந்தப் படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த கல்யாண விருந்து, முத்துமணி ஆகிய பாடல்கள் ரசிகர்களிடையே பிரபலமடைந்தன.
மதுரையைப் பின்னணியாகக் கொண்டு 1990-களில் நடக்கும் கதையாக எடுக்கப்பட்ட இந்தப் படம், டொராண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் வெளியிடப்பட்டு பாராட்டுகளைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், டோரதி திரைப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் இன்று வெளியாகி உள்ளது. திரையரங்குகளில் தவறவிட்டவர்கள் இதனை நெட்பிளிக்ஸில் பார்த்து ரசிக்கலாம்.
இந்த நிலையில், டோரதி படம் ஓடிடி வெளியாவதை முன்னிட்டு இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் ரசிகர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுவித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "இன்று நள்ளிரவு 12 மணி முதல், டோரதி திரைப்படம் நெட்பிக்ஸில் உலகளவில் வெளியாகிறது... அதே சமயம், 'தலைவர்' அவர்களின் ஜெயிலர் 2 ஏற்படுத்திய பெரும் அலையையும் தாண்டி, சில திரையரங்குகளில் இப்படம் இன்னும் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது!
திரையரங்கிலோ அல்லது நெட்பிக்ஸிலோ இந்தப் படத்தைப் பாருங்கள், அல்லது மீண்டும் ஒருமுறை பார்த்து ரசியுங்கள்... முதல்முறையாகப் பார்க்கும் ரசிகர்களின் அனுபவம் கெட்டுவிடாதவாறு, படத்திலிருந்து எந்தவொரு காட்சியையும் (clips) சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்... தயவுசெய்து, தயவுசெய்து, தயவுசெய்து இதைச் செய்யாதீர்கள்!! "என பதிவிட்டுள்ளார்.