சென்னை,
நான் துல்கர் சல்மானின் தீவிர ரசிகன். அவர் நடித்த அனைத்து படங்களையும் பார்த்திருக்கிறேன். மற்ற மொழிகளில் நடிக்கும் பெரும்பாலான நடிகர்கள் அந்தந்த மொழிகளில் சொந்தக் குரலில் டப்பிங் பேசுவதில்லை என்று சின்னி ஜெயந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
மலையாளத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் துல்கர் சல்மான். மம்முட்டியின் மகன் என்ற அடையாளத்தைத் தாண்டி, தனது தனித்துவமான கதைத்தேர்வு மற்றும் நடிப்புத் திறமையால் தென்னிந்திய திரையுலகில் தனக்கென ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியுள்ளார். மலையாளம் மட்டுமின்றி தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் நடித்து வருகிறார்.
துல்கர் சல்மான் தற்போது நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் 'ஆகாசம்லோ ஓக தாரா'. பவன் சடிநேனி இயக்கியுள்ள இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக சாத்விகா வீரவல்லி நடித்துள்ளார். இப்படத்தின் மூலம் அவர் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார். கீதா ஆர்ட்ஸ், ஸ்வப்னா சினிமாஸ் மற்றும் லைட்பாக்ஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம் ஆகிய நான்கு மொழிகளில் வெளியாக உள்ள இப்படம் வரும் 20-ம் தேதி திரைக்கு வர இருக்கிறது. இதையொட்டி படக்குழுவினர் விளம்பரப் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், சென்னையில் நடைபெற்ற இப்படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நடிகர் சின்னி ஜெயந்த் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது துல்கர் சல்மானின் நடிப்புத் திறமை மற்றும் பல மொழிகளில் அவர் வெளிப்படுத்தும் திறன் குறித்து பாராட்டிப் பேசினார்.
அவர் பேசுகையில், "நான் துல்கர் சல்மானின் தீவிர ரசிகன். அவர் நடித்த அனைத்து படங்களையும் பார்த்திருக்கிறேன். மற்ற மொழிகளில் நடிக்கும் பெரும்பாலான நடிகர்கள் அந்தந்த மொழிகளில் சொந்தக் குரலில் டப்பிங் பேசுவதில்லை. ஆனால், நீங்கள் நடிக்கும் ஒவ்வொரு மொழிப் படத்திற்கும் நீங்களே டப்பிங் பேசி, அதையும் மிகச் சிறப்பாகச் செய்து வருகிறீர்கள். உண்மையிலேயே நீங்கள் ஒரு சகலகலா வல்லவன்.
எனது மகன், துல்கர் சல்மான் படித்த அதே பள்ளியில் அவருக்கு ஜூனியராகப் படித்தான் என்பதில் எனக்குப் பெருமை. இந்தப் படத்தின் கிளைமாக்ஸ் காட்சியை டப்பிங் செய்யும்போது பார்த்தேன். அப்போது எனது மகன் ஐ.ஏ.எஸ். தேர்வு முடிவைப் பார்த்தபோது ஏற்பட்ட அதே மகிழ்ச்சியை உணர்ந்தேன். துல்கர், நீங்கள் இந்தியத் திரையுலகிற்கே பெருமை சேர்த்துள்ளீர்கள். இந்தப் படம் தேசிய விருதுகளை வெல்வதோடு, அனைத்து மொழிகளிலும் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறும் என்று நம்புகிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.
துல்கர் சல்மானின் நடிப்பையும், மொழித் திறனையும் சின்னி ஜெயந்த் வெளிப்படையாகப் பாராட்டியிருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளது.