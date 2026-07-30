துல்கர் சல்மானின் “ஐயம் கேம்” படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது

துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஆக்சன் திரில்லர் திரைப்படம் ‘ஐ அம் கேம்’. இந்த படத்தை 'ஆர்.டி.எக்ஸ்' படப்புகழ் நஹாஸ் ஹிதாயத் இயக்கியுள்ளார். இந்த படத்தில் ஆண்டனி வர்கீஸ், கயாடு லோஹர், கதிர், பார்த் திவாரி மற்றும் சம்யுக்தா விஸ்வநாதன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இயக்குநர் மிஷ்கின் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
ஜேக்ஸ் பிஜோய் இந்த படத்துக்கு இசையமைத்துள்ளார். சமீபத்தில் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்த நிலையில் இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ‘ஐ அம் கேம்’ திரைப்படம் மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் பான்-இந்தியா படமாக வெளியாக உள்ளது. ஜேக்ஸ் பிஜோய் இந்த படத்துக்கு இசையமைத்துள்ளார்.
‘ஐ அம் கேம்’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு அறிவித்தது. அதன்படி ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 20-ம் தேதி இந்த படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இதனை போஸ்டர் ஒன்றை வெளியிட்டு படக்குழு அறிவித்தது.
இந்த நிலையில் ‘ஐ அம் கேம்’ படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது. சூதாட்டத்தை மையப்படுத்திய திரில்லர் திரைப்படமாக இது உருவாகியுள்ளது. இத்திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தாண்டு ஓணத்திற்கு நடிகர் பிருத்விராஜ் நடிப்பில் உருவான ‘கலிஃபா’, நிவின் பாலி நடித்த ‘பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்’ ஆகிய படங்களும் வெளியாகவுள்ளன.