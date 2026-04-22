’கர’ படப்பிடிப்பின் போது தனுஷை பார்த்து நான்...நடிகை மமிதா பைஜு பகிர்ந்த தகவல்

சென்னை,
டியூட், ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்து தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மனதில் தனி இடத்தை பிடித்திருப்பவர் மமிதா பைஜு. தற்போது தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள ‘கர’ என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். படத்தில் இதுவரை நடித்திராத மாறுபட்ட கதாபாத்தி ரத்தில் மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார்.
போர்தொழில் பட இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கிய இப்படம் வருகிற 30-ந்தேதி படம் திரைக்கு வர இருக்கிறது. இந்த நிலையில், கர படம் குறித்து மமிதா பைஜு கூறுகையில், ‘இந்த படம் எனக்கு சிறப்பானது. நான் தனுசின் தீவிரமான ரசிகை. அவர் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது நான் ஓரமாக நின்று வியந்து பார்த்து கொண்டிருப்பேன். இவ்வாறு மமிதா பைஜு கூறினார்.