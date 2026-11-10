13 ஆண்டு கால திருமண வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி... பவன் கல்யாண் - அன்னா கொனிடேலா விவாகரத்து

நடிகரும், ஆந்திர மாநில துணை முதல்-அமைச்சருமான பவன் கல்யாண் மற்றும் அவரது மனைவி அன்னா கொனிடேலா ஆகியோர் 13 ஆண்டு கால திருமண வாழ்க்கைக்குப் பிறகு பிரிவதாக அறிவித்துள்ளனர். இதுதொடர்பாக இருவரும் கூட்டாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.
அந்த அறிக்கையில், “எங்களது வாழ்க்கையின் முக்கியமான காலகட்டத்தை ஒன்றாகக் கழித்துள்ளோம். தற்போது பரஸ்பர புரிதல் மற்றும் மரியாதையுடன் பிரிந்து செல்ல முடிவு செய்துள்ளோம். எங்களது திருமண வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்தாலும், நல்ல நண்பர்களாகவும், குழந்தைகளின் மீது அக்கறை கொண்ட பெற்றோர்களாகவும் தொடர்ந்து இருப்போம்” என்று தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சியும் நலனும் தங்களின் பொதுவான முன்னுரிமையாக இருக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இந்த மாற்றமான சூழலில் தங்களது தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு அனைவரும் மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்றும், புரிதலுடனும் அன்புடனும் அணுக வேண்டும் என்றும் இருவரும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். இதுவரை தங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றியும் தெரிவித்துள்ளனர்.
பவன் கல்யாணும், ரஷியாவைச் சேர்ந்த அன்னா லெஷ்னேவாவும் கடந்த 2011-ம் ஆண்டு வெளியான 'தீன் மார்' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பின்போது அறிமுகமாகினர். இதையடுத்து, 2013-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருவரும் திருமணம் செய்துகொண்டனர். இவர்களுக்கு ஒரு மகள் மற்றும் ஒரு மகன் உள்ளனர்.
பவன் கல்யாணுக்கு ஏற்கனவே இரண்டு திருமணங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. தற்போது அன்னா கொனிடேலாவுடனான பிரிவின் மூலம் அவரது மூன்றாவது திருமண வாழ்க்கையும் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.