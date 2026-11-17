ஐதராபாத்,
ஐதராபாத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில் நடைபெற்ற நடிகர் தேஜா சஜ்ஜாவின் நிச்சயதார்த்த விழாவில் தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் சிரஞ்சீவி, நடிகர்கள் ரவி தேஜா, நானி, ராணா டகுபதி, ஸ்ரீகாந்த், அதிவி சேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
தெலுங்கு திரையுலகில் வளர்ந்து வரும் இளம் நடிகர்களில் ஒருவர் தேஜா சஜ்ஜா. இவர் நடிப்பில் வெளியான ‘ஹனுமான்’ திரைப்படம் இந்திய அளவில் கவனம் பெற்று இவருக்கு நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுத் தந்தது. தொடர்ந்து ‘மிராய்’ படத்திலும் நடித்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார்.
இந்த நிலையில், நடிகர் தேஜா சஜ்ஜாவுக்கு ஐதராபாத்தில் நேற்று (நவம்பர் 16) நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது. மௌர்யா என்பவரை அவர் திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளார். இவர்களது நிச்சயதார்த்த விழாவில் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் திரையுலகப் பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர்.
ஐதராபாத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் சிரஞ்சீவி, நடிகர்கள் ரவி தேஜா, நானி, ராணா டகுபதி, ஸ்ரீகாந்த், அதிவி சேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். மேலும், இயக்குநர் கே.ராகவேந்திர ராவ், தயாரிப்பாளர்கள் அல்லு அரவிந்த், சுரேஷ் பாபு, தில் ராஜு உள்ளிட்ட திரையுலகப் பிரபலங்களும் பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தினர். தெலுங்கானா ஆளுநர் சிவ் பிரதாப் சுக்லா, மத்திய மந்திரி ஜி. கிஷன் ரெட்டி உள்ளிட்ட அரசியல் பிரமுகர்களும் விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.
தேஜா சஜ்ஜா - மௌர்யா திருமணம் வருகிற டிசம்பர் மாதம் ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் நடைபெற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத்தொடர்ந்து ஐதராபாத்தில் வரவேற்பு நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது.
மௌர்யா அமெரிக்காவில் வளர்ந்தவர். அவரது குடும்பத்தினர் தொழில்நுட்பத் துறையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவரும் தனது தந்தையுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறார். பெற்றோர்கள் ஏற்பாடு செய்த திருமணம் என்றும், தனது வருங்கால மனைவி திரையுலகைச் சேர்ந்தவர் அல்ல என்றும் தேஜா சஜ்ஜா ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார். இவர்களது நிச்சயதார்த்த புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரசிகர்களின் வாழ்த்துகளைப் பெற்று வருகின்றன.