சாரா அர்ஜுனின் ’யூபோரியா’...திரைக்கு வருவது எப்போது?

EuphoriaTheFilm Grand Release worldwide on 6th FEBRUARY, 2026
தினத்தந்தி 7 Jan 2026 12:59 PM IST
இந்த படத்தில் பூமிகா சாவ்லா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

சென்னை,

'ஒக்கடு', 'சூடலானி உண்டி' மற்றும் 'ருத்ரமாதேவி' போன்ற பிளாக்பஸ்டர் படங்களுக்கு பெயர் பெற்ற இயக்குநர் குணசேகர், தற்போது 'யூபோரியா' என்ற படத்தை இயக்கி இருக்கிறார்.

ஆரம்பத்தில் கிறிஸ்துமஸுக்கு வெளியிட திட்டமிடப்பட்டிருந்த இந்தப் படம், அப்போது வெளியாகவில்லை. இந்தப் படத்தில் பூமிகா சாவ்லா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

மேலும், புதுமுக நடிகர் விக்னேஷ் கவிரெட்டி, கவுதம் மேனன் மற்றும் ரன்வீர் சிங்கின் துரந்தர் படத்தின் மூலம் பாலிவுட்டில் கதாநாயகியாக அறிமுகமான சாரா அர்ஜுனும் இதில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

சமீபத்தில் இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி கவனம் பெற்றது. இப்படம் அடுத்த மாதம் 6-ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. அதற்கு இன்னும் ஒரு மாதம் உள்ள நிலையில், படக்குழு புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளது.

