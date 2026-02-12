சினிமா செய்திகள்

“இதயம் முரளி” படத்தில் இணைந்த பகத் பாசில்

அதர்வா, பிரீத்தி முகுந்தன், கயாடு லோகர் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘இதயம் முரளி’ திரைப்படத்தில் நடிகர் பகத் பாசில் இணைந்துள்ளார்.
“இதயம் முரளி” படத்தில் இணைந்த பகத் பாசில்
Published on

சென்னை,

நடிகர் அதர்வா பாணா காத்தாடி, பரதேசி, சண்டிவீரன், டிஎன்ஏ போன்ற படங்களின் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நீங்கா இடம் பிடித்தவர். சுதா கொங்கரா இயக்கிய ‘பராசக்தி’ படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

தற்போது ஆகாஷ் பாஸ்கரின் இயக்கத்தில் ‘இதயம் முரளி’ திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். அதர்வாவுடன் இணைந்து பிரீத்தி முகுந்தன், கயாடு லோஹர், நட்டி நட்ராஜ், ரக்சன், தமன், நிஹாரிகா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். டான் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார். ஏற்கனவே தொடங்கிய இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், ‘இதயம் முரளி’ படத்தில் பகத் பாசில் இணைந்துள்ளார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பில் கலந்துகொண்ட பகத் பாசிலின் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

நடிகர் அதர்வாவின் அப்பாவான முரளி ‘இதயம்’ படத்தில் நடித்து பிரபலமானார். முரளிக்கு மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமாக அமைந்தது. அதைப்போல் அதர்வாவிற்கும் ‘இதயம் முரளி’ திரைப்படம் வெற்றிப் படமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

cinema News
Kayadu Lohar
Fahadh Faasil
பகத் பாசில்
இதயம் முரளி
Atharvaa
Idhyam Murali
அதர்வா முரளி
கயாடு லோஹர்

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com