ரசிகர்களும் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் - அஜித்குமார்
தினத்தந்தி 11 Jan 2026 9:37 PM IST
ரசிகர்களும் தங்​கள்​ வாழ்க்​கை​யில்​ முன்​னேற விரும்​பு​கிறேன் என்று அஜித் கூறியுள்ளார்.

நடிகர் அஜித்குமார், ‘குட்​பேட் அக்​லி’ படத்தை அடுத்து ஆதிக் ரவிச்​சந்​திரன் இயக்​கும் படத்​தில் மீண்​டும் நடிக்க இருக்​கிறார். இப்படம் பற்​றிய அறி​விப்பு இம்​மாத இறு​தி​யில் வெளி​யாகும் என்று கூறப்​படுகிறது.

இதற்​கிடையே கார் பந்​த​யத்​தி​லும் கவனம் செலுத்தி வரு​கிறார் அஜித். கடந்த ஆண்​டு, அபுதாபி, பார்​சிலோ​னா, மலேசியா உள்பட பல்​வேறு நாடு​களில் நடந்த கார் பந்தய போட்​டிகளில் தனது அணி​யினருடன் கலந்து கொண்ட அவர் இப்​போது, 24 ஹெச் சீரிஸ்- மத்​திய கிழக்கு டிராபிக்​கான பந்​த​யத்​தில் கலந்​து​கொண்​டிருக்​கிறார்.

இந்த கார் பந்​த​யத்​துக்கு நடுவே அஜித்​கு​மார் பேசி​யிருக்​கும் வீடியோ இணை​யத்​தில் வைரலாகி வரு​கிறது. அதில், “நான் வாழ்க்​கை​யில் சிறப்​பாக இருக்க வேண்​டும் என்று எப்​படி ரசிகர்கள் விரும்​பு​கிறார்களோ, அதேபோல அவர்​களும் தங்​கள்​ வாழ்க்​கை​யில்​ முன்​னேற வேண்​டும்​ என்​று தான்​ விரும்​பு​கிறேன். அனை​வருக்​கும்​ சிறந்​த மற்​றும்​ அழகான வாழ்க்​கை அமைய ​வாழ்​த்​துகிறேன்​” என்​று தெரிவித்​துள்​ளார்​.

