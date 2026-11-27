சென்னை,
நடிகர் ஜெய், பிரியங்கா மோகன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இதனை படக்குழுவினர் கேக் வெட்டி கொண்டாடியுள்ளனர்.
ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் தயாரிப்பில் உருவாகும் இப்படத்தை இயக்குநர் எம்.எஸ். ஆனந்தன் இயக்குகிறார். இவர் ஏற்கனவே விஷால் நடித்த 'சக்ரா' திரைப்படத்தை இயக்கியவர்.
ஏஜிஎஸ் 29 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த படத்தில் ஜெய், பிரியங்கா மோகன், யோகி பாபு ஆகியோர் முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். மேலும், ராஜீவ் மேனன், நாசர், ஜி.எம். சுந்தர், ரமேஷ் திலக், அருள் தாஸ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
ஆக்ஷன் மற்றும் திரில்லர் அம்சங்களுடன் நகைச்சுவையும் கலந்து இப்படம் உருவாகியுள்ளது. குறிப்பாக, இப்படத்தில் பிரியங்கா மோகன் பார்வையற்ற பெண்ணாக நடித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இது அவரது கதாபாத்திரம் குறித்த எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. இப்படத்திற்கு 'கே.ஜி.எப்.', 'சலார்' உள்ளிட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்த ரவி பஸ்ரூர் இசையமைத்துள்ளார். ஊட்டி, சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றது.
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, படப்பிடிப்பு தளத்தில் படக்குழுவினர் கேக் வெட்டி மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். இதையடுத்து, படத்தின் பின்னணி இசை, எடிட்டிங் உள்ளிட்ட இறுதிக்கட்டப் பணிகள் நடைபெற உள்ளன. விரைவில் படத்தின் தலைப்பு மற்றும் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.