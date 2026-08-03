சினிமா செய்திகள்

ஜீவா நடிக்கும் தகப்பன் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

தமிழ் திரைத்துறையில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் ஜீவா.
ஜீவா நடிக்கும் தகப்பன் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
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சென்னை,

நடிகர் ஜீவா நடித்துள்ள தகப்பன் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் திரைத்துறையில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் ஜீவா. சிவா மனசுல சக்தி, கற்றது தமிழ், கோ, கலகலப்பு 2 , ரவுத்திரம் உள்பட பல்வேறு படங்களில் நடித்து தனக்கென ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியுள்ளார். அவர் நடித்து கடந்த பொங்கலுக்கு வெளியான தலைவர் தம்பி தலைமையில் படம் வசூல் ரீதியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

தகப்பன் - பர்ஸ்ட் லுக்

இந்நிலையில், நடிகர் ஜீவா தற்போது ’தகப்பன்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். ரா.வெங்கட் இயக்கத்தில், லார்க் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் இப்படம் உருவாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், ஜீவா நடிப்பில் உருவாகி வரும் தகப்பன் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று வெளியாகியுள்ளது. பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில் தகப்பன் படம் வரும் டிசம்பர் மாதம் ரிலீஸ் ஆகும் என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

ஜீவா
actor Jeeva
Thagappan
தகப்பன்
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Daily Thanthi
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