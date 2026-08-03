கிருஷ்ணா நடிக்கும் ‘மர்டர் இன் டவுன்’ படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

சென்னை,
நடிகர் கிருஷ்ணா, தனது 25-வது திரைப்படமான 'மர்டர் இன் டவுன்' படத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் தற்போது வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
குழந்தை நட்சத்திரத்தில் இருந்து கதாநாயகன் வரை
தமிழ் சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி, பின்னர் கதாநாயகனாகவும், குணச்சித்திர நடிகராகவும் தனக்கென ஒரு இடத்தைப் பிடித்தவர் நடிகர் கிருஷ்ணா. இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கிய 'அஞ்சலி' திரைப்படத்தின் மூலம் குழந்தை நட்சத்திரமான இவர், 'வல்லினம்', 'யாமிருக்க பயமே', 'பண்டிகை', 'நிபுணன்', 'கழுகு' உள்ளிட்ட பல்வேறு படங்களில் நடித்துள்ளார். மேலும், நடிகர் தனுஷின் 'மாரி 2' திரைப்படத்தில் அவர் ஏற்ற அஜய் கதாபாத்திரமும் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
25-வது படமாக 'மர்டர் இன் டவுன்'
தற்போது கிருஷ்ணா தனது 25-வது திரைப்படமான 'மர்டர் இன் டவுன்' படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கியுள்ளார். கதாநாயகியாக பிந்து மாதவி நடித்துள்ள நிலையில், மனு மந்த்ரா கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் மகேந்திரராஜ் சந்தோஷ் குமார் மற்றும் கருணாநிதி வேலப்பன் இணைந்து படத்தை தயாரித்துள்ளனர்.
பர்ஸ்ட் லுக்கை வெளியிட்ட கார்த்திக் சுப்பராஜ்
சமீபத்தில் படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்த நிலையில், தற்போது 'மர்டர் இன் டவுன்' படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மற்றும் செகண்ட் லுக் போஸ்டரை இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.
வெளியாகியுள்ள இந்த போஸ்டரில், நடிகர் கிருஷ்ணா நரைத்த முடியுடன், மிடுக்கான காக்கி சீருடை அணிந்த தீவிரமான காவல்துறை அதிகாரியாக காட்சியளிக்கிறார். போஸ்டரின் வித்தியாசமான தோற்றம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள நிலையில், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.