துல்கர் சல்மான் நடித்த ‘ஆகாசம்லோ ஒக தாரா’ படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியீடு

சென்னை,
இந்த படத்திலிருந்து 'ராதே ராதே' என்ற பர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியாகி உள்ளது. இந்த பாடலை ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார், லிப்சிகா பாஷ்யம் இணைந்து பாடியுள்ளனர்.
மலையாளத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான துல்கர் சல்மான், தனது வித்தியாசமான கதைத்தேர்வுகள் மற்றும் நடிப்பால் தென்னிந்திய ரசிகர்களிடையே தனக்கென ஓர் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். மம்முட்டியின் மகன் என்ற அடையாளத்தைத் தாண்டி, தனது திறமையால் திரையுலகில் வளர்ந்துள்ள இவர் நடிப்பில் வெளியான ‘லக்கி பாஸ்கர்’ திரைப்படம் ரூ.100 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்தது.
‘வாயை மூடி பேசவும்’, ‘ஓகே கண்மணி’ உள்ளிட்ட படங்கள் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களிடமும் வரவேற்பைப் பெற்ற துல்கர் சல்மான், தற்போது ‘ஆகாசம்லோ ஒக தாரா’ என்ற புதிய தெலுங்குப் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
பவன் சடிநேனி இயக்கும் இப்படத்தில் துல்கர் சல்மானுக்கு ஜோடியாக சாத்விகா வீரவல்லி நடிக்கிறார். இப்படத்தின் மூலம் அவர் கதாநாயகியாகத் திரையுலகில் அறிமுகமாகிறார். சமீபத்தில், சாத்விகாவின் கதாபாத்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தும் வீடியோவைப் படக்குழு வெளியிட்டிருந்தது.
கீதா ஆர்ட்ஸ், ஸ்வப்னா சினிமாஸ் மற்றும் லைட் பாக்ஸ் ஆகிய தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இணைந்து இப்படத்தைத் தயாரிக்கின்றன. ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்கிறார். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் இப்படம் வெளியாகவுள்ளது.
‘ஆகாசம்லோ ஒக தாரா’ திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 20-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் எனப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இதற்கிடையில், இப்படத்தின் டீசரை படக்குழு வெளியிட்டிருந்தது.துல்கர் சல்மானின் புதிய தோற்றம் மற்றும் படத்தின் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ள அந்த டீசர், ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்ததுள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்த படத்திலிருந்து 'ராதே ராதே' என்ற பர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியாகி உள்ளது. இந்த பாடலை ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார், லிப்சிகா பாஷ்யம் இணைந்து பாடியுள்ளனர். பாலாஜி வேணுகோபால் இந்த பாடலுக்கான பாடல் வரிகளை எழுதியுள்ளார். ஜிவி பிரகாஷ் இசையில் வெளியான இந்தபாடல் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனத்தை பெற்று வருகிறது.