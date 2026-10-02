கவுரி கிஷனின் “தாரகை” படத்தின் புரோமோ வீடியோ வெளியீடு

காந்தி பிறந்தநாளில் வெளியான ‘தாரகை’ புரோமோ வீடியோ, ஒரு பெண்ணின் பயணத்தை மையமாகக் கொண்டு சுதந்திரம், உறவுகள், மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்வுகளை கேள்வி எழுப்புகிறது.
நடிகை கவுரி பிரியா ‘96, மாஸ்டர், கர்ணன்’ உள்ளிட்ட படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். தமிழில் ‘மாடர்ன் லவ் ஸ்டோரி’ இணையத் தொடரில் அறிமுகமான நடிகை கவுரி பிரியா, ‘லவ்வர்’ திரைப்படத்தின் மூலம் மிகவும் புகழ்பெற்றார். தற்போது, தெலுங்கு படங்களில் நடித்து வருகிறார்.
நடிகை கவுரி கிஷன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் படம் ‘தாரகை’. இத்திரைப்படத்தை கிரிஷ் எழுதி இயக்குகிறார். கிரிஸுடன் சேர்ந்து துஹிரன் இணைந்து கதை எழுதியுள்ளனர். நாகராஜ் வசனங்களை எழுதியுள்ளார். இப்படத்தில் காளி வெங்கட், ஸ்ரீமன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஸ்பீட் ரீல்ஸ் ஸ்டூடியோ தயாரிக்கிறது. சித்து குமார் இசையமைக்கிறார். கார்த்திக் நேதா, விக்னேஷ் ராமகிருஷ்ணா மற்றும் மு.வி ஆகியோர் பாடல்களை எழுதியுள்ளனர்.
“ஒரு பெண்ணின் பயணத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படம், பயணம், உறவுகள், வாழ்க்கைத் தேர்வுகள் மற்றும் சுதந்திரம் குறித்த கேள்விகளை முன்வைக்கும். ஒரு பயணம், ஒரு தேடல், பல பெண்களின் பாதைகள்தான் இதன் கதை” என்று படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த நிலையில், இன்று 'தாரகை' படத்தின் புரோமோ வீடியோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மகாத்மா காந்தி பிறந்தநாளையொட்டி வெளியிடப்பட்டுள்ள புரோமோ வீடியோவில், “என்று ஒரு பெண் இரவில் சாலைகளில் அச்சமின்றி சுதந்திரமாக நடமாடுகிறாளோ, அன்றுதான் இந்தியாவில் உண்மையான சுதந்திரம் தினம்” என்பதோடு தொடங்குகிறது. அதைத் தொடர்ந்து, நள்ளிரவில் மணப்பெண் கோலத்தில் கவுரி கிஷன், சென்னைக்குச் செல்லும் பேருந்தில் ஏறுவதைக் காண்கிறோம். சென்னைக்கு இன்னும் 96 கி.மீ. தூரம் உள்ளது என்பதை ஒரு மைல்கல் தெரிவிக்கிறது. இசை என்ற கதாபாத்திரத்தில் கவுரி கிஷன் நடித்துள்ளார். தற்போது வெளியாகியுள்ள இந்த புரோமோ வீடியோ படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகப்படுத்தியுள்ளது.
தனித்துவமான நடிப்புத் திறமையால் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்துள்ள கவுரி கிஷன், இந்த ஆழமான எமோஷனல் பயணத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படத்தின் டீசர் மற்றும் அடுத்தடுத்த அப்டேட்டுகள் விரைவில் வெளியாகும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.