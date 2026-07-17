'கவர்ச்சி என்பது தவறான விஷயம் அல்ல' - நடிகை மாளவிகா மோகனன் கருத்து

சென்னை,
ரஜினிகாந்த் நடித்த 'பேட்ட' திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர் மாளவிகா மோகனன். பின்னர் விஜய்யுடன் 'மாஸ்டர்' படத்தில் நடித்ததன் மூலம் ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றார். தொடர்ந்து 'மாறன்', 'தங்கலான்' உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்த அவர், தற்போது 'சர்தார் 2', 'பாக்கெட் நாவல்' ஆகிய திரைப்படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். இந்த படங்கள் விரைவில் வெளியாக உள்ளன. தமிழ் மட்டுமின்றி மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட பல மொழிப் படங்களிலும் அவர் தொடர்ந்து நடித்து வருகிறார்.
'இதயம் முரளி' படத்தில் சிறப்பு தோற்றம்
சமீபத்தில் வெளியான 'இதயம் முரளி' திரைப்படத்தில் பகத் பாசிலுடன் இணைந்து மாளவிகா மோகனன் சிறப்பு தோற்றத்தில் (கேமியோ) நடித்திருந்தார். அவரது இந்த தோற்றம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
கவர்ச்சி குறித்து மனம் திறந்த மாளவிகா
இந்த நிலையில், சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் நடிகைகள் கவர்ச்சியாக நடிப்பது குறித்து மாளவிகா மோகனன் தனது கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.
அவர் கூறுகையில், "எந்த நடிகையும் எல்லை மீறி நடிப்பது கிடையாது. ஆனால் சில விஷமக்காரர்கள் மட்டுமே எல்லை மீறி விமர்சிக்கிறார்கள். கவர்ச்சி என்பது தவறான விஷயம் அல்ல. அதை தவறான எண்ணத்துடன் பார்ப்பவர்கள்தான் தங்களது மனப்போக்கை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்," என்று தெரிவித்துள்ளார். மாளவிகா மோகனனின் இந்த கருத்து தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது. நடிகைகளின் ஆடை, தோற்றம் மற்றும் கவர்ச்சி குறித்து எழும் விமர்சனங்களுக்கு அவர் அளித்த இந்த பதில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.