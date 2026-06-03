ரவி தேஜா நடித்த "இருமுடி" படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ வெளியீடு

தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான ரவி தேஜா, ரசிகர்களால் ‘மாஸ் மகாராஜா’ என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவரது நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான ‘மாஸ் ஜாதரா’ திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. இதையடுத்து, தனது 77-வது படத்தில் அவர் நடித்து வருகிறார்.
இப்படத்தை ‘மஜிலி’ திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் சிவ நிர்வாணா இயக்கியுள்ளார். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில் பிரியா பவானி சங்கர் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். மேலும், இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
சமீபத்தில் இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அந்த போஸ்டரில் ரவி தேஜா, ஐயப்ப பக்தராக தலையில் இருமுடி சுமந்தபடி வித்தியாசமான தோற்றத்தில் காட்சியளித்தார்.
இந்த நிலையில், ‘இருமுடி’ படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அதிரடி மற்றும் உணர்வுபூர்வமான காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ள இந்த வீடியோ, ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வரும் இந்த கிளிம்ப்ஸ், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.