சினிமா செய்திகள்

கவுரி கிஷன் நடிக்கும் “தாரகை” படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

‘தாரகை’ திரைப்படத்திற்கு பிரபல இசையமைப்பாளர் சித்து குமார் இசையமைக்கிறார்.
கவுரி கிஷன் நடிக்கும் “தாரகை” படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
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பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை பேசும் கவுரி கிஷனின் ‘தாரகை’ படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

நடிகை கவுரி பிரியா ‘96, மாஸ்டர், கர்ணன்’ உள்ளிட்ட படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். தமிழில் ‘மாடர்ன் லவ் ஸ்டோரி’ இணையத் தொடரில் அறிமுகமான நடிகை கவுரி பிரியா, ‘லவ்வர்’ திரைப்படத்தின் மூலம் மிகவும் புகழ்பெற்றார். தற்போது, தெலுங்கு படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

கவுரி கிஷனின் ‘தாரகை’ படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.கதையின் நாயகியாக கவுரி கிஷன் நடிக்கிறார். காளி வெங்கட், ஸ்ரீமன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். பெண்களின் வாழ்க்கை, பயணம் மற்றும் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சூழல்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

‘தாரகை’ திரைப்படத்தை கிரிஷ் இயக்குகிறார். கிரிஸுடன் சேர்ந்து துஹிரன் இணைந்து கதை எழுதியுள்ளனர். நாகராஜ் வசனங்களை எழுதியுள்ளார். இத்திரைப்படத்திற்கு பிரபல இசையமைப்பாளர் சித்து குமார் இசையமைக்கிறார். கார்த்திக் நேதா, விக்னேஷ் ராமகிருஷ்ணா மற்றும் மு.வி ஆகியோர் பாடல்களை எழுதியுள்ளனர். சுந்தர் சுகுமாரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய, ஆலன் பி ஜான் படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொள்கிறார். கலை இயக்குனராக அருண்ஷங்கர் துரை பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

தனித்துவமான நடிப்புத் திறமையால் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்துள்ள கவுரி கிஷன், இந்த ஆழமான எமோஷனல் பயணத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படத்தின் டீசர் மற்றும் அடுத்தடுத்த அப்டேட்டுகள் விரைவில் வெளியாகும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

கவுரி கிஷன்
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Daily Thanthi
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