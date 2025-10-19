கென் கருணாஸ் படத்துக்கு இசையமைக்கும் ஜி.வி.பிரகாஷ்

தினத்தந்தி 19 Oct 2025 3:54 PM IST
நடிகர் கருணாஸ் மகன் கென் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் படத்துக்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைக்க உள்ளார். இது தொடர்பான புரோமோ வீடியோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

2019ம் ஆண்டு வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் வெளியான ‘அசுரன்’ திரைப்படத்தில் தனுஷின் இளைய மகனாக கென் கருணாஸ் நடித்து இருந்தார் . இவரது நடிப்பு பலராலும் பாராட்டு பெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து வாத்தி மற்றும் விடுதலை 2 படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து மக்களின் கவனத்தை பெற்றார். மேதகு என்ற படத்தை இயக்கி சலசலப்பை உருவாக்கிய இயக்குனர் கிட்டு அடுத்ததாக இயக்கியிருக்கும் படம் 'சல்லியர்கள்'. இப்படத்தின் மூலம் கென் கருணாஸ் இசையமைப்பாளராக பணியாற்றியுள்ளார். இதில் ஈஸ்வர் என்றவருடன் இணைந்து இசையமைத்திருந்தார். இதனை தொடர்ந்து பல்வேறு படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வந்தார்.

தனுஷின் ‘திருச்சிற்றம்பலம்’ படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றினார் கென் கருணாஸ். தற்போது அவர் புதிய படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். ‘காதலன்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படும் இந்தப் படத்தை இயக்கி நடிக்கிறார். படத்தை பார்வதா என்டர்டெயின்மென்ட் கருப்பையா தயாரிக்கிறார். ஆனால் தற்காலிகமாக புரொடக்‌ஷன் நம்பர் 1 என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நிறுவனத்துடன் ஸ்ட்ரீட் பாய்ஸ் ஸ்டுடியோஸ் என்ற நிறுவனமும் இணைந்து தயாரிக்கிறது. பள்ளி பருவ வாழ்க்கையை மைய்யமாக வைத்து இப்படம் உருவாகிறது. இப்படத்தில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு மற்றும் ஸ்ரீதேவி, அனிஷ்மா உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் கென் கருணாஸ் இயக்கும் படத்துக்கு ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைக்கிறார். இது தொடர்பான புரோமோ வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. படத்தின் நடிகர்கள் மற்றும் தொழில் நுட்ப கலைஞர்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படுவார்கள் என எதிர்பாக்கப்படுகிறது.

