சினிமா செய்திகள்

முதல்-அமைச்சராக ஹெச்.ராஜா நடிக்கும் “செய் செய்யாதே” படத்தின் ரிலீஸ் அறிவிப்பு

போதைப்பொருள் பழக்கம், மருத்துவம் குறித்த விழிப்புணவு மற்றும் தனிமனித ஒழுக்கம் போன்ற முக்கியமான கருத்துகளை மையமாகக் கொண்டு ‘செய் செய்யாதே’ படம் உருவாகியுள்ளது.
முதல்-அமைச்சராக ஹெச்.ராஜா நடிக்கும் “செய் செய்யாதே” படத்தின் ரிலீஸ் அறிவிப்பு
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ஹெச் ராஜா நடித்துள்ள ‘செய் செய்யாதே’ படம் அக்டோபர் 30 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

மருத்துவ விழிப்புணர்வு, போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு மற்றும் சமூகப் பொறுப்பை மையமாகக் கொண்ட சமூக விழிப்புணர்வுத் திரைப்படம் ‘செய் செய்யாதே’

ஹரிணி சுப்பு சினி கிரியேஷன்ஸ் சார்பில் சுப்புலட்சுமி ஜெயராம் தயாரித்துள்ள இப்படத்தை டாக்டர் எஸ்.ராஜா கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதி, இயக்கியுள்ளார். குரு விஜய் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். தர்ஷினி ரெட்டி, தபிதா குணரத்னே, மோனிகா பிரீத்தி உள்ளிட்டோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா, தமிழக முதல்-அமைச்சர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு

இன்றைய சமூகத்தில் இளைஞர்களைச் சீரழிக்கும் போதைப்பொருள் பழக்கம், மருத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வின் அவசியம், மனித உயிரின் மதிப்பு மற்றும் தனிமனித ஒழுக்கம் போன்ற முக்கியமான கருத்துகளை மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்​படம் பற்றி இயக்​குநர் டாக்​டர் எஸ். ராஜா கூறும்​போது, ‘‘இப்​படம் மருத்​து​வத் துறையை பற்​றிய படம். இன்​றைய இளம் தலை​முறையை அச்​சுறுத்​தும் போதைப்​பொருள் பழக்​கம், சுயமருந்து உட்​கொள்​ளுதல் போன்ற முக்​கிய சமூகப் பிரச்​சினை​களை இப்​படம் பேசுகிறது. படத்​துக்​காக அமெரிக்​கா​வில் இருந்து பலமுறை வந்து பல கஷ்டங்​களோடு இதை உரு​வாக்​கி​யுள்​ளேன். தமிழ் சினி​மா​வில் பலர் வாய்ப்​பு​களுக்​காகக் காத்​திருக்​கின்​றனர்​. அவர்​களுக்​குச்​ சரி​யான வாய்ப்​பு​களைத்​ தந்​து நல்​ல படைப்​பு​களைத்​ தர வேண்​டும்​ என்​பது மட்​டும்​தான்​ ஆசை” என்​றார்​.

படத்தின் ரிலீஸ் அறிவிப்பு

ஹெச் ராஜா நடித்துள்ள ‘செய் செய்யாதே’ படம் அக்டோபர் 30 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. தமிழகம் முழுக்க சுமார் 100 தியேட்டர்களில் படத்தை வெளியிடுகின்றனர்.

தமிழக பாஜக கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான எச்.ராஜா ‘கந்தன் மலை’ என்ற படத்தில் ஏற்கனவே நடித்திருந்தார்.

H Raja
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