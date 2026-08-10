35-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய ஹன்சிகா.. இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!

டிகை ஹன்சிகா தனது 35-வது பிறந்தநாளை நேற்று கொண்டாடினார். பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை ஹன்சிகா தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
தெலுங்கு திரைப்படத்தில் அல்லு அர்ஜுனுக்கு ஜோடியாக அறிமுகமான நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானி, 2007 முதல் 2019-ம் ஆண்டு வரை தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்தார். பல்வேறு வெற்றிப் படங்களில் நடித்து தனக்கென ரசிகர் பட்டாளத்தையும் உருவாக்கினார்.
தற்போது திரைப்பட வாய்ப்புகள் குறைந்திருந்தாலும், அவ்வப்போது படங்களில் நடித்து வருவதுடன், சமூக வலைதளங்களிலும் தொடர்ந்து ஆக்டிவாக இருந்து வருகிறார்.
ஹன்சிகா மோத்வானி கடந்த 2022-ம் ஆண்டு தொழிலதிபர் சோஹைல் கத்தூரியாவை திருமணம் செய்துகொண்டார். திருமணத்துக்கு பிறகு இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டதாக கூறப்பட்டது.
இதையடுத்து, கடந்த மார்ச் மாதம் இருவரும் சட்டப்படி விவாகரத்து பெற்றுக்கொண்டனர். தற்போது ஹன்சிகா மீண்டும் தனது சினிமா பயணத்தில் கவனம் செலுத்தி வருவதுடன், புதிய படங்களுக்கான கதைகளையும் கேட்டு வருகிறார்.
இந்த நிலையில், நடிகை ஹன்சிகா தனது 35-வது பிறந்தநாளை நேற்று கொண்டாடினார். அவருக்கு ரசிகர்கள், திரைப்பிரபலங்கள் என பலரும் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர். வைரலாகும் பிறந்தநாள் புகைப்படங்கள் பிறந்தநாளையொட்டி நடைபெற்ற கொண்டாட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை ஹன்சிகா தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். பிறந்தநாள் கேக் மற்றும் அலங்காரங்களுக்கு மத்தியில் அவர் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.