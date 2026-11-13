'டாக்ஸிக்' பட தோல்வியால் மனம் உடைந்தேன் - நடிகை கியாரா அத்வானி வேதனை

மும்பை,
'டாக்ஸிக்' திரைப்படத்தின் தோல்வி தன்னை மிகவும் பாதித்துள்ளதாக நடிகை கியாரா அத்வானி தெரிவித்துள்ளார். படத்தின் தோல்வியை இன்னும் தன்னால் கடந்து வர முடியவில்லை என்றும் அவர் வேதனையுடன் கூறியுள்ளார்.
இந்தி திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் கியாரா அத்வானி. இவர் இந்தி மற்றும் தெலுங்கு மொழிப் படங்களில் நடித்து வருகிறார். கடந்த 2014-ம் ஆண்டு வெளியான 'புக்லி' என்ற இந்தி திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார்.
கடந்த 2016-ம் ஆண்டு வெளியான 'எம்.எஸ். தோனி: தி அன்டோல்ட் ஸ்டோரி' திரைப்படத்தில் கிரிக்கெட் வீரர் தோனியின் மனைவி சாக்ஷி கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததன் மூலம் இந்திய அளவில் பிரபலமானார். தொடர்ந்து பல வெற்றிப் படங்களில் நடித்து பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக உயர்ந்தார்.
இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் உருவான 'டாக்ஸிக்' திரைப்படத்தில் கியாரா அத்வானி 'நதியா' என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படத்தில் யாஷ், நயன்தாரா, ருக்மிணி வசந்த், ஹூமா குரேஷி, தாரா சுதாரியா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியான இப்படம், ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்த்த வரவேற்பைப் பெறவில்லை. படத்தில் இடம்பெற்ற வன்முறைக் காட்சிகள் மற்றும் ஆபாசமான காட்சிகள் கடும் விமர்சனங்களைச் சந்தித்தன.
இந்த நிலையில், 'டாக்ஸிக்' திரைப்படத்தின் தோல்வி குறித்து கியாரா அத்வானி தனது வேதனையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், ''டாக்ஸிக்' திரைப்படம் வெற்றி பெறாமல் போகும் என்று நாங்கள் யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை. அனைவரும் படத்தின் மீது மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் இருந்தோம். ஆனால், படத்தின் தோல்வி எங்களை நிலைகுலையச் செய்துவிட்டது. குறிப்பாக, எனது மனம் உடைந்து போனது. இன்னும் அந்த பாதிப்பில் இருந்து முழுமையாக மீளவில்லை. அதேவேளையில், எனது வழக்கமான நடிப்பு பாணியில் இருந்து விலகி, புதிய முயற்சியை மேற்கொண்டதற்காகக் கிடைத்த பாராட்டுகள் எனக்கு ஆறுதல் அளித்தன. இந்த பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வர முயற்சி செய்து வருகிறேன்'' என்றார்.