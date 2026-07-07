'மலையாள சினிமாவில் இன்னும் ஹீரோ வழிபாடு தொடர்கிறது' - பார்வதி திருவோத்து விமர்சனம்

'பூ' திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான மலையாள நடிகை பார்வதி திருவோத்து, கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'தங்கலான்' படத்தில் தனது வலுவான நடிப்பால் ரசிகர்களின் பாராட்டைப் பெற்றார். 17 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான திரைப்பயணத்தில் தமிழில் குறைவான படங்களில் நடித்திருந்தாலும், மலையாளத்தில் கதாபாத்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் திரைப்படங்களைத் தேர்வு செய்து தனக்கென தனி அடையாளத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.
நடிகையாக மட்டுமல்லாமல், திரைப்படத் துறையில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் குறித்தும் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரும் பார்வதி, தற்போது மலையாள திரையுலகின் பண்பாடு குறித்து தெரிவித்துள்ள கருத்துகள் கவனம் பெற்றுள்ளன.
சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் பேசிய பார்வதி திருவோத்து, கடந்த 8 முதல் 9 ஆண்டுகளில் மலையாள சினிமாவில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்தாலும், அவை உண்மையான அக்கறையால் நிகழ்ந்தவை அல்ல என்று கூறினார்.
"பொதுமக்களின் கண்டனமும், ஊடகங்களின் விமர்சனங்களும் ஏற்பட்டதால்தான் சில மாற்றங்கள் நடந்துள்ளன. அமைப்பின் உள்ளார்ந்த விருப்பத்தால் அந்த மாற்றங்கள் வரவில்லை," என்று அவர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மலையாள சினிமாவில் இன்னும் 'ஹீரோ வழிபாடு' நீடிக்கிறது. சூப்பர் ஸ்டார்களை கடவுளைப் போல பார்க்கும் மனநிலை இருப்பதால், அவர்களை யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது.
அந்த நிலைமை, அதிகாரம் மிக்க சிலருக்கு புதுமுகங்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் வாய்ப்பை உருவாக்குகிறது. சீர்திருத்தங்கள் மிகவும் மெதுவாக நடைபெறுவது ஏமாற்றமளிக்கிறது. இருப்பினும், பெண்களின் உரிமை மற்றும் பாதுகாப்புக்காக செயல்படும் எங்கள் அமைப்பு இந்தப் போராட்டத்தில் இருந்து ஒருபோதும் பின்வாங்காது," என்று பார்வதி திருவோத்து கூறியுள்ளார். அவரது இந்தக் கருத்துகள் தற்போது மலையாள திரைப்படத் துறையில் பரவலான விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.