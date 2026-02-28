சினிமா செய்திகள்

“மீசைய முறுக்கு 2” படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

ஹிப் ஹாப் ஆதியின் ‘மீசையை முறுக்கு 2’ படம் இந்த ஆண்டு கோடை விடுமுறையில் வெளியாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தனியிசை துறையில் ராப் பாடகராக அறிமுகமானவர் ஹிப் ஹாப் ஆதி. திரைத்துறையில் இசையமைப்பாளராகவும், நடிகராகவும் வலம் வருகிறார். ஆம்பள, தனி ஒருவன், அரண்மனை உள்ளிட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். கடந்த 2017-ம் ஆண்டு வெளியான மீசையை முறுக்கு படத்தின் மூலம் தன்னை நடிகராகவும், இயக்குனராகவும் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார். தொடர்ந்து நட்பே துணை, நான் சிரித்தால், சிவகுமாரின் சபதம், அன்பறிவு உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.

கல்லூரி மாணவனின் கனவு, காதல், வாழ்க்கைப் போராட்டங்களை எளிமையாக சொல்லிய ‘மீசைய முறுக்கு’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. முதல் பாகத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பை தொடர்ந்து ‘மீசைய முறுக்கு-2’ படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை ஆதி இயக்கி நடித்துள்ளார். சுந்தர் சி - குஷ்பு தயாரித்துள்ள இந்த படத்தின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியாகி வைரலானது. டீசரில் மூன்று கெட்டப்புகளில் ஆதி வருகிறார். இந்த படத்தில் சைத்ரா, கெட்டிகா சர்மா, ரம்யா ரங்கநாதன் என 3 கதாநாயகிகள் நடித்துள்ளனர். மேலும் நாசர், கருணாஸ், ஆடுகளம் நரேன் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், ஹிப்ஹாப் ஆதி இயக்கி, நடித்து, இசையமைக்கும் ‘மீசைய முறுக்கு-2’ படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் வரும் 4ம் தேதி வெளியாகிறது. மீசையை முறுக்கு 2 திரைப்படம் இந்த ஆண்டு கோடை விடுமுறையில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹிப்ஹாப் ஆதி
Hip Hop Aadhi
Meesaya Murukku 2
மீசைய முறுக்கு 2

