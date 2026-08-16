சினிமா செய்திகள்

ஹாலிவுட் இயக்​குநர் மார்க் ரைடெல் கால​மா​னார்

மார்க் ரைடெல் இயக்கிய ‘ஆன் கோல்​டன் பாண்ட்’ திரைப்​படம் ஆஸ்​கர் விருதுக்குப் பரிந்​துரைக்​கப்​பட்​டது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹாலிவுட் இயக்​குநர் மார்க் ரைடெல் கால​மா​னார்
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அமெரிக்​கா​வின் லாஸ் ஏஞ்​சல்​ஸ் பகுதி​யில் வசித்து வந்த இயக்​குநர் மார்க் ரைடெல், வயது மூப்பு காரண​மாக கால​மா​னார்.

பிரபல ஹாலிவுட் இயக்​குநர் மார்க் ரைடெல் கால​மா​னார். அவருக்கு வயது 97. ஹாலிவுட்​டில் வெளி​யான, த போக்ஸ் , த ரீவர்ஸ், த கவு​பாய்ஸ், சிண்ட்​ரெல்லா லிபர்ட்டி, ஆன் கோல்​டன் பாண்ட் , இன்​டர்​செக்​சன் உள்பட பல படங்​களை இயக்​கிய​வர் மார்க் ரைடெல். பல சின்​னத்​திரை தொடர்​களை​யும் இயக்​கி​யுள்​ளார்.

ஹாலிவுட் என்​டிங் உள்பட சில படங்​களில் நடித்​தும் இருக்​கிறார். குடும்ப உறவு​களை மைய​மாகக் கொண்ட இவருடைய ‘ஆன் கோல்​டன் பாண்ட்’ திரைப்​படம் 10 பிரிவு​களில் ஆஸ்​கர் விருதுக்குப் பரிந்​துரைக்​கப்​பட்​டது. இதில் ஹென்றி போண்​டாவுக்கு சிறந்த நடிகர், கேதரின் ஹெப்​பர்​னுக்கு சிறந்த நடிகை உள்​ளிட்ட 3 விருதுகள் கிடைத்​தன. மார்க் ரைடெலும் சிறந்த இயக்குநருக்​கான விருதுக்​குப் பரிந்​துரைக்​கப்​பட்​டார்.

அமெரிக்​கா​வின் லாஸ் ஏஞ்​சல்​ஸில் உள்ள உட்​லண்ட் ஹில்ஸ் பகுதி​யில் வசித்து வந்த மார்க் ரைடெல், வயது மூப்பு காரண​மாக கால​மா​னார். அவர் மறைவுக்கு ஹாலிவுட் திரையுல​கினர் பலரும் தங்களது இரங்கல்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

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ஹாலிவுட் இயக்குனர்
Hollywood director
Director Mark Rydell
இயக்​குநர் மார்க் ரைடெல்
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Daily Thanthi
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