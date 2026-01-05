பாரதிராஜா உடல்நிலை குறித்து மருத்துவமனை விளக்கம்
இயக்குநர் பாரதிராஜா, உடல்நலக் குறைவு காரணமாக சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை,
‘16 வயதினிலே’ என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் பாரதிராஜா. தனது முதல் படத்திலேயே ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், ஸ்ரீதேவி உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர், நடிகைகளை வைத்து படம் இயக்கியவர். தொடர்ந்து பல படங்களை இயக்கிய பாரதிராஜா, ராதிகா, ராதா, கார்த்திக் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர், நடிகைகளை அறிமுகம் செய்த பெருமையும் பெற்றவர். முதல் மரியாதை, கிழக்கே போகும் ரயில், அலைகள் ஓய்வதில்லை உள்ளிட்ட பல வெற்றிப் படங்களை அவர் இயக்கியுள்ளார்.
பாரதிராஜாவின் ஒரே மகனும் நடிகரும் இயக்குனருமான மனோஜ் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் திடீரென காலமானார். மகனின் மரணம் பாரதிராஜாவை மிகுந்த மனவேதனையில் ஆழ்த்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து மலேசியாவில் உள்ள தனது மகள் வீட்டில் சில மாதங்கள் ஓய்வெடுத்து, சமீபத்தில் சென்னை திரும்பினார்.
பாரதிராஜா, உடல்நலக் குறைவு காரணமாக சென்னையில் உள்ள எம்.ஜி.எம் மருத்துவமனையில் கடந்த மாதம் 27ம் தேதி அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், பாரதிராஜா குறித்து சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக வதந்தி பரவியது. இதனால், எம்.ஜி.எம் மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. அதில், “இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் உடல்நிலை சீராக உள்ளது. மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்படுவதால், அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. டாக்டர்களின் சிகிச்சைக்கு ஒத்துழைப்பு அளித்து வருகிறார். டாக்டர்கள் குழு கண்காணிப்பில் உள்ளார்” என்று கூறப் பட்டுள்ளது.