என்னை பேருந்து நடத்துநராகவே நினைத்துக் கொள்கிறேன் - நடிகர் ரஜினிகாந்த்

சென்னை,
“நான் நடிகர் என்பதை விரும்புகிறேன். ஆனால், அதைவிடப் பேருந்து நடத்துநர் வேலையை விரும்புகிறேன். அந்த ஐந்தாண்டு பணி அனுபவத்தை இப்போதும் தவறவிடுகிறேன்.” என ஜெயிலர் 2 பட நிகழ்ச்சியில் ரஜினிகாந்த் பேசியுள்ளார்.
நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் அக்டோபர் 15-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இப்படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா, ரம்யா கிருஷ்ணன், வித்யா பாலன், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இதற்கிடையே, ‘ஜெயிலர் 2’ படக்குழுவினர் மற்றும் நடிகர்கள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்ட ரஜினிகாந்த், பல்வேறு கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்துப் பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர் நெல்சன், “எப்படி இவ்வளவு எளிமையாக இருக்கிறீர்கள்?” என்று ரஜினிகாந்திடம் கேள்வி எழுப்பினார். இதற்குப் பதிலளித்த அவர், “நான் நடிகர் என்பதை விரும்புகிறேன். ஆனால், அதைவிடப் பேருந்து நடத்துநர் வேலையை விரும்புகிறேன். அந்த ஐந்தாண்டு பணி அனுபவத்தை இப்போதும் தவறவிடுகிறேன்.
நான் ஒரு நடிகர், ஸ்டார் என்றெல்லாம் இருந்தாலும், முதலில் நான் ஒரு நடத்துநர் என்பது எனக்குள் ஆழமாகப் பதிந்துவிட்டது. எனவே, ரஜினிகாந்த், சூப்பர் ஸ்டார் என்பதையெல்லாம் என்னோடு பொருத்திக்கொள்ள முடியவில்லை. இப்போதும் என்னை ஒரு பேருந்து நடத்துநராகவே நினைத்துக்கொள்கிறேன். ஒரு பேருந்து நடத்துநர் உங்களைப் போன்ற பெரிய மனிதர்களிடம் தன்மையாகத்தானே நடந்துகொள்வார்” என்றார்.
தொடர்ந்து, 76 வயதாகிவிட்ட நிலையிலும் இன்னும் கதாநாயகனாக நடிப்பது குறித்துப் பேசுகையில், “76 வயதாகிவிட்டது, இன்னும் ஹீரோவாகவே நடிக்கிறீர்களே என்று கேட்கிறார்கள். அதற்கு ஒரே காரணம், என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்கள் ரசிகர்கள்தான்” என்று ரஜினிகாந்த் தெரிவித்தார்.ரஜினிகாந்தின் இந்தப் பேச்சு, அவரது எளிமையையும் ரசிகர்கள் மீதான அன்பையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது.