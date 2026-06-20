நேற்றைய நிகழ்வுகளை மறக்க விரும்புகிறேன்... சோபிதா துலிபாலாவின் பதில் வைரல்!

தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான நாகார்ஜூனாவின் மகன் நாக சைதன்யாவுக்கும், நடிகை சோபிதா துலிபாலாவுக்கும் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. திருமணத்திற்குப் பிறகும் இருவரும் தங்களது திரைப்படப் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சமூக வலைதளங்களிலும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வரும் சோபிதா, அவ்வப்போது தனது புதிய புகைப்படங்களை பகிர்ந்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார். இந்த நிலையில், அண்மையில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவர், தனது சிந்தனையை வெளிப்படுத்திய பதில் தற்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
"மறதி நல்லதுதான்" என்று கூறிய காரணம்
அந்த நிகழ்ச்சியில், "எந்த விஷயத்தை மறக்க விரும்புகிறீர்கள்?" என்று சோபிதாவிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவர், "நேற்று வரை நடந்த அனைத்து நிகழ்வுகளையும் மறக்க விரும்புகிறேன். மறதி ஒரு நோய் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் சில நேரங்களில் மறதி நல்லதுதான். ஏனெனில், மற்றவர்கள் நமக்கு செய்த காயப்படுத்தும் விஷயங்களை மறந்து முன்னேற முடியும். பழைய நினைவுகளில் சிக்கிக் கொள்வதை விட, எதிர்காலத்தைப் பற்றி சிந்திப்பதே இன்றைய தேவை," என்று பதிலளித்தார்.
சோபிதாவின் இந்த பதில் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. அவர் யாரை மனதில் வைத்து இவ்வாறு கூறியிருக்கலாம் என்ற கேள்வியை ரசிகர்கள் எழுப்பி, பல்வேறு கருத்துகளை பகிர்ந்து வருகின்றனர். எனினும், அவர் யாருடைய பெயரையும் குறிப்பிடாமல் பொதுவான கருத்தாகவே இதை தெரிவித்திருந்தார்.