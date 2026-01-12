‘தனியாக இருக்கும்போது அவற்றைப் பார்ப்பேன்’ - சம்யுக்தா மேனன்

I watch those movies when im alone samyukta menon
x
தினத்தந்தி 12 Jan 2026 3:17 AM IST (Updated: 12 Jan 2026 3:24 AM IST)
t-max-icont-min-icon

சம்யுக்தா மேனனின் இந்த கருத்துகள் வைரலாகி வருகின்றன.

சென்னை,

நடிகை சம்யுக்தா மேனன் தற்போது மிகவும் பிஸியான நடிகைகளில் ஒருவராக உள்ளார். பல்வேறு படங்களில் நடித்து வருகிறார். கடைசியாக அகண்டா 2 படத்தில் நடித்திருந்த இவர் தற்போது , ஷர்வானந்துக்கு ஜோடியாக "நரி நரி நடுமா முராரி" படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் வருகிற 14-ம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது.

சமீபத்தில் படத்தின் புரமோஷன்களில் கலந்துகொண்ட சம்யுக்தா மேனன் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை வெளிப்படுத்தினார். தனியாக இருக்கும்போது வெப் தொடர்களைப் பார்ப்பது தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும், குறிப்பாக நெட்பிளிக்ஸ் தொடர்களைப் பார்ப்பது தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்று அவர் கூறினார்.

ஒரு தொடர் தனக்குப் பிடித்திருந்தால், முடியும் வரை அதைப் பார்ப்பேன் என்றும் சமீபத்தில் வெளியான 'வென்ஸ்டன்டே' தொடர் தனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது எனவும் கூறினார். அவரது இந்த கருத்துகள் வைரலாகி வருகின்றன.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X