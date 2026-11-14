எனக்குப் பிடிக்காத விஷயங்களுக்கு ஒருபோதும் சம்மதிக்க மாட்டேன்- நடிகை அதிதி ராவ்

தனது சினிமா துறையில் தனக்கு விருப்பமில்லாத எந்த ஒரு கதாபாத்திரத்திற்கும் ஒருபோதும் சம்மதிக்கப் போவதில்லை என்று பிரபல நடிகை அதிதி ராவ் திரைப்பயணத்தின் ஆரம்பக் கட்டச் சவால்கள் குறித்து பேசியுள்ளார்.
திரைத்துறையில் முறையாக வராத காரணத்தினால், தான் நடிக்கும் ஒவ்வொரு படத்திலும் தனது திறமையை மீண்டும் மீண்டும் நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதாக அதிதி ராவ் ஹைதரி குறிப்பிட்டார். தனக்குச் சரியென்று படும் நல்ல வாய்ப்புகளுக்காக காத்திருக்கத் தயங்க மாட்டேன் என்றும், தனது இதயத்தின் குரலைக் கேட்டு மட்டுமே கதைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். சிறந்த இயக்குநர்கள் தங்களைத் தேடி வரும் நிலைமைக்கு உயர விரும்புவதாகவும், அதற்காகத் தொடர்ந்து கடின உழைப்பைச் செலுத்தி வருவதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார்.
வருண் வி ஷர்மா இயக்கத்தில் சோனிஎல்ஐவி தளத்தில் வெளியாகியுள்ள 'பாரிவாரி லீலா' திரைப்படத்தில் முதல்முறையாக நடிகர் பங்கஜ் திரிபாதியுடன் இணைந்து நடித்துள்ள அனுபவத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டார். தனது திரையுலக நாயகர்களில் ஒருவரான அவருடன் பணியாற்றியது மிகவும் மகிழ்ச்சியான தருணம் என்றும், செட்களில் அவர் காட்டிய அன்பும் அமைதியான குணமும் தன்னை வியக்க வைத்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார். மேலும், மொழி மீது அவர் கொண்டுள்ள ஆளுமையும், நடிப்பில் அவர் வெளிப்படுத்தும் இயல்பான தன்மையும் தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்றும் அதிதி ராவ் ஹைதரி பாராட்டியுள்ளார்.
நடப்பு ஆண்டு தமக்கு மிகவும் ஆற்றல்மிக்க மற்றும் திருப்திகரமான ஆண்டாக அமைந்துள்ளது என்று குறிப்பிட்டார். ‘லஸ்ட் ஸ்டோரீஸ் 3’ மற்றும் புதிய தொடர்கள் எனத் தொடர்ச்சியான நல்ல படைப்புகள் தனக்குக் கிடைத்துள்ளதாகவும், 2027 ஆம் ஆண்டுக்கான இலக்குகள் குறித்துப் பேசுகையில், தனது கனவுகள் நனவாகும் வரை அவற்றைப் பொதுவெளியில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவதில்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.