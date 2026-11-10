‘டோரதி’ படத்தை மீண்டும் பார்க்க மாட்டேன் - ‘பிரேமலு’ நடிகர்

சென்னை,
“நான் ‘டோரதி’ திரைப்படத்தை மீண்டும் பார்க்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்துள்ளேன். என் வாழ்க்கையில் மிகச் சிறந்த இரண்டரை மணி நேரத்தை இந்தப் படம் எனக்குக் கொடுத்தது. முதல் முறை பார்த்தபோது கிடைத்த அந்த மாயாஜால அனுபவத்திற்கு ஈடாக வேறு எதுவும் இருக்காது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்ற திரைப்படம் ‘டோரதி’. சனந்த், ரிஷிகாந்த், கீர்த்தி சுரேஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கியுள்ள இப்படம், சிறுவயது நண்பர்களான சுப்பு மற்றும் கார்த்தி ஆகியோரின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டது. ஆணாதிக்கம் நிறைந்த குடும்பச் சூழலில் வளரும் இருவரும் வளர்ந்த பிறகு எதிர்கொள்ளும் மாற்றங்களையும், அவர்களது நட்பில் ஏற்படும் சிக்கல்களையும் படம் பேசுகிறது.
கீர்த்தி சுரேஷ் டோரதி என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 25-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. கதைக்களம், நடிப்பு மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகளுக்காகப் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.
இந்நிலையில், மலையாளத்தில் வெளியான ‘பிரேமலு’ படத்தின் மூலம் பிரபலமான நடிகர் சங்கீத் பிரதாப், ‘டோரதி’ திரைப்படத்தைப் பாராட்டி சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவர் தனது பதிவில், “நான் ‘டோரதி’ திரைப்படத்தை மீண்டும் பார்க்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்துள்ளேன். என் வாழ்க்கையில் மிகச் சிறந்த இரண்டரை மணி நேரத்தை இந்தப் படம் எனக்குக் கொடுத்தது. முதல் முறை பார்த்தபோது கிடைத்த அந்த மாயாஜால அனுபவத்திற்கு ஈடாக வேறு எதுவும் இருக்காது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சங்கீத் பிரதாப்பின் இந்தப் பதிவு திரைப்பட ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ஒரு திரைப்படம் தன்னிடம் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை அவர் இவ்வாறு வெளிப்படுத்தியிருப்பது படக்குழுவினருக்கும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.