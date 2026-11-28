சென்னை,
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘ஜெயிலர் 2’. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். முதல் பாகத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் பல முன்னணி நட்சத்திரங்களும் நடித்துள்ளனர்.
அதிரடி சண்டைக் காட்சிகள், நகைச்சுவை மற்றும் ரஜினிகாந்தின் ஸ்டைலான நடிப்பு என ரசிகர்களைக் கவரும் வகையில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது. வசூலிலும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
‘ஜெயிலர் 2’ படத்தைப் பார்த்த திரைப்பிரபலங்கள் பலரும் தங்களது பாராட்டுகளை சமூக வலைத்தளங்களில் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், நடிகை பூஜா ஹெக்டேவும் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் படத்தைப் பாராட்டிப் பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில், “எனக்கு விசில் அடிக்கத் தெரிந்திருந்தால் கண்டிப்பாக அடித்திருப்பேன்” என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ரஜினிகாந்தின் நடிப்பையும் படத்தையும் பாராட்டும் வகையில் பூஜா ஹெக்டே வெளியிட்ட இந்தப் பதிவு தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.