’இதற்கு முன் இல்லாத வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறேன்’ - ருக்மிணி வசந்த்
ருக்மிணி வசந்த் அடுத்து யாஷின் டாக்ஸிக் படத்தில் நடித்திருக்கிறார்.
சென்னை,
"காந்தாரா: சாப்டர் 1" படத்தின் வெற்றியின் மூலம் ருக்மிணி வசந்த் நாடு முழுவதும் பிரபலமடைந்திருக்கிறார். இப்போது அவர் பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். அவற்றில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படம் யாஷின் டாக்ஸிக்.
இதற்கிடையில், இப்படத்தின் அப்டேட்டை ருக்மிணி பகிர்ந்துள்ளார். அவர் பேசுகையில்,
’நான் யாஷின் 'டாக்ஸிக்' படத்தில் அடுத்து நடித்திருக்கிறேன். இந்தப் படத்தில், இதற்கு முன் நடித்திராத ஒரு முற்றிலும் வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறேன். இது ஒரு சவாலான திரைப்படம்.
யாஷ் சாரும் கீதுவும் இந்தப் படத்தை அணுகிய விதம், திரைக்கதைகள் மற்றும் படப்பிடிப்பு நடத்திய முறை ஆகியவை எனக்கு ஒரு இணையற்ற அனுபவத்தை அளித்தன' என்றார்.
