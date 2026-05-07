'பேட்ரியாட்' படத்தில் மம்மூட்டி, மோகன்லால் நடிக்கவில்லை... வாழ்ந்திருக்கிறார்கள்! – பார்த்திபன் புகழாரம்

மகேஷ் நாராயணன் இயக்கிய பேட்ரியாட் படத்தில் மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லால் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.
சென்னை,

மலையாள திரையுலகின் ஜாம்பவான் நடிகர்களான மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லால் இணைந்து நடித்துள்ள படம் ‘பேட்ரியாட்’ . மகேஷ் நாராயணன் இயக்கிய இப்படத்தில் பகத் பாசில், நயன்தாரா, கிரேஸ் ஆண்டனி, குஞ்சாக்கோ போபன், ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஆக்சன் திரில்லர் கதைக்களத்தில் உருவான இந்த படம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், பேட்ரியாட் படம் குறித்து நடிகர் பார்த்திபன் பதிவு ஒன்றை தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது,

என்னைச் சுற்றியுள்ளவர்கள்தான் இந்தப் படத்தின் நடிகர்கள்... நான் பார்வையாளராக மாறிவிட்டேன். அந்த இரண்டு பெரிய “எம்”களும் இந்தப் படத்தில் இருக்கிறார்கள்... ஆனால் அவர்கள் நட்சத்திரங்களாக வரவில்லை. அவர்கள் அனுபவமாக வந்தார்கள். மம்மூட்டி சார் வசனங்களை நடித்துக் காட்டுவதில்லை... அவர் மௌனத்தின் மூலம் பாரத்தை விடுவிக்கிறார். மோகன்லால் சார், அவர் சட்டகத்திற்குள் சாதாரணமாக இருக்கிறார். அந்த எளிமையைக் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதை வாழ்ந்துதான் பார்க்க முடியும்.

பஹத் பாசில் மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபிக்கிறார்... பயம், குழப்பம், புத்திசாலித்தனம்... எல்லாம் மின்சாரம் போல அவர் வழியே கடந்து செல்கிறது. மேலும் குஞ்சாக்கோ போபன்... என்ன ஒரு நேர்த்தியான ஆச்சரியம். வெளியே மென்மை... உள்ளே புயல். இது ஒரு மலையாளப் படம் அல்ல... ஒரு மலையாளப் படம் என்ற பெயரில், அவர்கள் சத்தமில்லாமல் ஒரு ஆங்கிலப் படத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள்!

ஆனால் இயக்குனர் ஒரு படத்தை வெறுமனே "எடுக்கவில்லை"... அவர் நம்மை படத்திற்குள் அழைத்துச் சென்றார். பேட்ரியாட் படத்தின் உருவாக்கம் ஒரு தனி கைதட்டலுக்கு உரியது. இப்போதெல்லாம், தொழில்நுட்பம் அனைவருக்கும் கிடைக்கிறது...

ஆனால் ரசனை அப்படி இல்லை. இந்தப் படத்தின் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் ரசனை இருக்கிறது. இயக்குனர் இந்தக் கதையை முதிர்ச்சியுடனும் கட்டுப்பாட்டுடனும் கையாண்டிருக்கிறார்.

எந்தக் காட்சியும் நம்மைக் கவரப் பெரிதாக முயலவில்லை, ஆனாலும் ஒவ்வொரு காட்சியும் நம் மனதில் தங்கிவிடுகிறது. மேலும் ஒளிப்பதிவு... கேமரா வெறும் முகங்களை மட்டும் படம்பிடிக்கவில்லை, அது பயம், பதற்றம், மற்றும் மௌனத்தையும் கூடப் படம்பிடித்தது. மேலும் ஒளிப்பதிவாளர்... கேமரா ஆள் இல்லை... “கவனிப்பாளர்”!

ஏனென்றால் ஒவ்வொரு காட்சியும் கவனத்துடன் கையாளப்பட்டது. இந்தப் படத்தில் உள்ளவர்கள் நடிக்கவில்லை. அவர்கள் வாழ்கிறார்கள். எந்த நடிப்பும் நடித்தது போல் தெரியவில்லை. இப்போதெல்லாம், பல படங்கள் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றன. மிகச் சில படங்களே நாம் பார்க்கப்படுகிறோம் என்ற உணர்வைத் தருகின்றன. பேட்ரியாட் அதைச் செய்தது. அதுதான் சினிமாவின் உண்மையான வெற்றி.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

