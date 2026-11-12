விரைவில் உருவாகிறது ‘இரும்புத்திரை 2’... இயக்குநர் பி.எஸ்.மித்ரன் தகவல்

சென்னை.
‘இரும்புத்திரை 2’ திரைப்படம் விரைவில் உருவாக இருப்பதை இயக்குநர் பி.எஸ்.மித்ரன் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இதற்கான திரைக்கதை உருவாக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இயக்குநர் பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கத்தில் விஷால் நடிப்பில் கடந்த 2018-ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘இரும்புத்திரை’. இப்படத்தில் சமந்தா கதாநாயகியாகவும், அர்ஜுன் வில்லனாகவும் நடித்திருந்தனர். டிஜிட்டல் மோசடிகள், தனிநபர் தகவல் திருட்டு மற்றும் சைபர் குற்றங்களை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
குறிப்பாக, தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் மற்றும் இணையவழி பண மோசடிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய இப்படம் விமர்சன ரீதியாகவும் பாராட்டுகளைப் பெற்றது. விஷால் மற்றும் அர்ஜுனின் நடிப்பும் படத்திற்கு கூடுதல் பலமாக அமைந்தது.
முதல் பாகத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து அதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாக இருப்பதாக நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது. இந்த நிலையில், ‘இரும்புத்திரை 2’ திரைப்படம் விரைவில் உருவாக இருப்பதை இயக்குநர் பி.எஸ்.மித்ரன் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இதற்கான திரைக்கதை உருவாக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இப்படத்தில் விஷால் மீண்டும் கதாநாயகனாக நடிக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. விஷால் ஃபிலிம் ஃபேக்டரி நிறுவனம் இப்படத்தைத் தயாரிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், 2027-ம் ஆண்டு படப்பிடிப்பைத் தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
முதல் பாகத்தில் சைபர் குற்றங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் பண மோசடிகள் குறித்து பேசிய இயக்குநர், இரண்டாம் பாகத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தால் உருவாகும் புதிய வகை குற்றங்களை மையமாகக் கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளார். தற்போது ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பம் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிலையில், அதன் மூலம் நடைபெறும் தகவல் திருட்டு, போலி அடையாளங்கள் மற்றும் ஹேக்கிங் போன்ற அபாயங்களை மையமாகக் கொண்டு இப்படத்தின் கதைக்களம் அமையலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதல் பாகத்தைப் போலவே இரண்டாம் பாகமும் தொழில்நுட்ப உலகில் நிலவும் ஆபத்துகளைப் பேசும் திரைப்படமாக உருவாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.