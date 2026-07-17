சினிமா செய்திகள்

டி.வி. நிகழ்ச்சியில் வருகிறாரா சமந்தா?

சமந்தா நடித்து, தயாரித்த 'எங்கள் தங்கம்' படம் சமீபத்தில் வெளியாகி ரூ.100 கோடி வசூலை குவித்தது.
டி.வி. நிகழ்ச்சியில் வருகிறாரா சமந்தா?
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தென்னிந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக ஜொலித்த சமந்தா, மயோசிடிஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு சினிமாவில் இருந்து ஒதுங்கினார். பின்னர் ஒருவழியாக மீண்டு வந்த சமந்தா, முன்பு போல படங்கள் நடிக்க தொடங்கினார்.

ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி

இயக்குனர் ராஜ் நிடிமொருவை திருமணம் செய்து கொண்ட அவர், நடிப்பு தாண்டி பட தயாரிப்பிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார். சமந்தா நடித்து, தயாரித்த 'எங்கள் தங்கம்' படம் சமீபத்தில் வெளியாகி ரூ.100 கோடி வசூலை குவித்தது.

சமீபத்தில் தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாக அறிவித்த சமந்தா, சினிமாவில் சில மாதங்கள் 'பிரேக்' எடுக்கவுள்ளார்.

ஆனால் வேறொரு ரூபத்தில் ரசிகர்களை சந்திக்க வருகிறார். டி.வி.யில் விரைவில் ஒளிபரப்பாக இருக்கும் புதிய நிகழ்ச்சி ஒன்றை நடிகை சமந்தா தொகுத்து வழங்க உள்ளாராம். இது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

சமந்தா
Samantha
நடிகை சமந்தா
Actress Samantha
சமந்தா படம்
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Daily Thanthi
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