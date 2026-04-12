‘தி பாய்ஸ்’ நடிகைக்கு என்ன ஆச்சு?... காரணம் அந்த நோயா’? ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

எரின் மோரியார்டியின் சமீபத்திய புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி உள்ளன.
சென்னை,

'தி பாய்ஸ்' (The Boys) வெப் தொடர் மூலம் புகழ்பெற்ற நடிகை எரின் மோரியார்டியின் (Erin Moriarty) சமீபத்திய புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி உள்ளன. அவரது முகத் தோற்றத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியடையச் செய்துள்ளது.

அவரது முகம் முன்பை விட மிகவும் மெலிந்து காணப்படுவதால், பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சைகளை செய்திருக்கலாம் என ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, தான் சில உடல்நல பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டதாக எரின் மோரியார்டி தெரிவித்துள்ளார். தனது தோற்றத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களுக்காக சமூக வலைத்தளங்களில் கடுமையான விமர்சனங்களையும், டிரோல்களையும் எதிர்கொண்ட அவர் அறுவை சிகிச்சை எதுவும் செய்யவில்லை என்று கூறி உள்ளார்.

'கிரேவ்ஸ் நோய்' (Graves' Disease) பாதிப்பால் அவரது உடல் மற்றும் முகத் தோற்றத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

