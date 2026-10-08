முன்பதிவில் ரூ.11 கோடி வசூலித்த “ஜெயிலர் 2”

வெளியீட்டிற்கு முன்பாகவே டிக்கெட் முன்பதிவு மூலமாக மட்டுமே ‘ஜெயிலர் 2’ படம் ரூ.11 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்துத் திரையுலகினரை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வரும் 15-ம் தேதி உலகமெங்கும் திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில், அதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவு வசூல் தற்போதே ரூ.11 கோடியைக் கடந்து புதிய பாக்ஸ் ஆபிஸ் சாதனையைப் படைத்துள்ளது.
‘ஜெயிலர்’ முதல் பாகத்தின் மாபெரும் இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் வெற்றிக்குப் பிறகு, இயக்குனர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், அனிருத் இசையில் ரஜினிகாந்த் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ள ‘ஜெயிலர் 2’படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பலமடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
சமீபத்தில் ஆன்லைனில் தொடங்கப்பட்ட டிக்கெட் முன்பதிவில் சில மணி நேரங்களிலேயே தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, கர்நாடகா (குறிப்பாக பெங்களூரு), கேரளா மற்றும் அமெரிக்கா, மலேசியா போன்ற வெளிநாடுகளிலும் முதல் நாள் காட்சிகளுக்கான டிக்கெட்டுகள் அதிவேகமாக விற்றுத் தீர்ந்துள்ளன. இதுவரை வெளியான அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் திரை வர்த்தகத் தகவல்களின்படி, வெளியீட்டிற்கு முன்பாகவே டிக்கெட் முன்பதிவு மூலமாக மட்டுமே இப்படம் ரூ.11 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்துத் திரையுலகினரை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
படம் வெளியாவதற்கு பல நாட்களுக்கு முன்பாகவே முன்பதிவில் ரூ.11 கோடியைக் கடந்துள்ளதால், வரும் 15-ம் தேதி வெளியாகும் நாளன்று முதல் நாள் வசூல் மட்டுமே முந்தைய பல பாக்ஸ் ஆபிஸ் சாதனைகளை எளிதில் முறியடிக்கும் என்று வர்த்தக நிபுணர்கள் அடித்துக் கூறுகின்றனர். மேலும், தொடர் விடுமுறை நாட்கள் வருவதால் படம் மிக விரைவாக பல நூறு கோடிகளை வசூலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரஜினிகாந்தின் ஸ்டைல், நெல்சனின் டார்க் காமெடி, அனிருத்தின் தெறிக்கவிடும் பின்னணி இசை என மீண்டும் ஒரு மாபெரும் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிக்குத் தேவையான அத்தனை பார்முலாக்களுடனும் வரும் 15-ம் தேதி ‘ஜெயிலர் 2’ உலகெங்கும் ஆதிக்கம் செலுத்தவுள்ளது.