“ஜெயிலர் 2” திரைப்படம் வெற்றி: ரஜினிக்கு பரிசு வழங்கிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்கள்

‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்பட வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு தமிழ் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் ஆக்டிவ் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தினர் அன்பளிப்பு வழங்கியுள்ளார்கள்.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கடந்த அக்டோபர் 15ந் தேதி தியேட்டர்களில் வெளியான திரைப்படம் ‘ஜெயிலர் 2’. சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இதில் ரஜினிகாந்த் மீண்டும் முத்துவேல் பாண்டியன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். அவருடன் ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு, மிர்னா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். மேலும், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், விஜய் சேதுபதி, எஸ்.ஜே. சூர்யா, வித்யா பாலன், மிதுன் சக்ரவர்த்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளைச் சேர்ந்த பிரபலங்களும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்தியாவில் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலும் நல்ல வசூலைப் பெற்ற இப்படம், உலகளவில் ரூ.825 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் தமிழ் சினிமாவின் அதிக வசூல் சாதனை படைத்த திரைப்படங்களில் ஒன்றாக ‘ஜெயிலர் 2’ இடம்பிடித்துள்ளது. அடுத்ததாக ரூ.1,000 கோடி வசூலை எட்டுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் உருவாகியுள்ளது.
‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வருகிற நவம்பர் 12ந் தேதி பிரைம் வீடியோ ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திரைப்படத்தின் பிரமாண்ட பாக்ஸ் ஆபீஸ் சாதனையை முன்னிட்டு, தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் ரஜினிகாந்தை அவரது இல்லத்தில் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர்.
இந்த சந்திப்பின் போது தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் சார்பில் அவருக்கு சிறப்பு தீபாவளிப் பரிசு வழங்கப்பட்டது. மேலும், தமிழ் திரைப்பட ஆக்டிவ் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் (TFAPA) சார்பில் பொதுச் செயலாளர் டி. சிவா மற்றும் பொருளாளர் ஜி. தனஞ்செயன் ஆகியோர் ரஜினிகாந்துக்கு ஒரு நினைவுப் பரிசை (Memento) வழங்கி சிறப்பித்தனர்.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம், ரஜினிகாந்தின் திரைப்பயணத்திலேயே தமிழகத்தில் 200 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்த முதல் திரைப்படம் என்ற புதிய சாதனையையும் படைத்துள்ளது.