சினிமா செய்திகள்

வசூல் வேட்டையில் "ஜனநாயகன்" ... முதல் வார கலெக்‌ஷன் எவ்வளவு தெரியுமா?

விஜய்யின் கடைசி படம் என்ற உணர்வால் ரசிகர்கள் பெருமளவில் திரையரங்குகளுக்கு திரண்டு படத்தை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
வசூல் வேட்டையில் "ஜனநாயகன்" ... முதல் வார கலெக்‌ஷன் எவ்வளவு தெரியுமா?
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சென்னை,

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக பல ஆண்டுகள் ரசிகர்களை கவர்ந்த விஜய், தற்போது தமிழக முதல்-அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். அரசியலுக்கு முழுமையாக கவனம் செலுத்தும் வகையில், அவர் நடித்த கடைசி திரைப்படமாக உருவான 'ஜனநாயகன்', இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் கடந்த 23-ந்தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இணையத்தில் கசிந்தும் குறையாத வரவேற்பு

படம் வெளியாகும் முன்பும், வெளியான பிறகும் பல்வேறு சவால்களை சந்தித்தது. குறிப்பாக, திரையரங்குகளில் வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே 'ஜனநாயகன்' சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் வெளியானது. இருப்பினும், விஜய்யின் கடைசி படம் என்ற உணர்வால் ரசிகர்கள் பெருமளவில் திரையரங்குகளுக்கு திரண்டு படத்தை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

வசூல் வேட்டை

தமிழகம் மட்டுமின்றி இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளிலும் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. முதல் நாளிலேயே ரூ.80 கோடிக்கும் அதிகமான வசூலை ஈட்டியது.

இந்த நிலையில், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியான முதல் வாரத்தில் (7 நாட்களில்) உலகம் முழுவதும் ரூ.255.63 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதாவது, இந்திய அளவில் ரூ.174.63 கோடியும், வெளிநாடுகளில் ரூ.81 கோடியும் வசூல் செய்துள்ளது. ரசிகர்கள் தொடர் ஆதரவு கொடுத்து வருவதால், வரும் நாட்களில் படத்தின் வசூல் மேலும் அதிகரிக்கும் என்று திரையுலக வட்டாரங்கள் எதிர்பார்க்கின்றன.

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