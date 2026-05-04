‘கர’ படத்தின் ஸ்னீக் பீக் வீடியோ வெளியீடு

இந்த படம் விமர்சனம் ரீதியாகவும் மட்டுமல்லாமல் வசூல் ரீதியாகவும் ஹிட் கொடுத்து வருகிறது.
சென்னை,

‘போர் தொழில்’ படத்தின் மூலம் அறிமுகமான விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் கடந்த 30ந் தேதி வெளியான படம் ‘கர’. இந்த படத்தில் மமிதா பைஜு கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். மேலும், கே.எஸ். ரவிகுமார், கருணாஸ், ஜெயராம், பிருத்வி பாண்டியராஜன், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, எம்.எஸ். பாஸ்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்துக்கு தேனி ஈஸ்வர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.

வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படம் 1990-களில் ராமநாதபுரத்தில் நடந்த வங்கிக் கொள்ளை பற்றிய கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ளது. கிராமத்து கதைக்களத்தில் ஆக்சன் பாணியில் வெளியான இந்த படம் மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

உலகம் முழுவதும் 2000க்கும் அதிகமான திரைகளில் வெளியான இந்த படம் விமர்சனம் ரீதியாகவும் மட்டுமல்லாமல் வசூல் ரீதியாகவும் ஹிட் கொடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், கர திரைப்படம் 4 நாட்களில் உலக அளவில் ரூ.30 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

‘கர’ திரைப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் படக்குழு ஸ்னீக் பீக் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் படத்தின் கதைக்களம் மற்றும் நடிப்பு குறித்து ரசிகர்களிடம் மேலும் ஆர்வம் உருவாகியுள்ளது.

