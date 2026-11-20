சென்னை,
இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான ‘டோரதி’ திரைப்படம், நெதர்லாந்தில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச ரோட்டர்டேம் திரைப்பட விழாவில் (IFFR) திரையிடத் தேர்வாகியுள்ளது. இந்தப் படம் விழாவின் ‘லைம்லைட்’ (Limelight) பிரிவில் திரையிடப்பட உள்ளது.
56-வது சர்வதேச ரோட்டர்டேம் திரைப்பட விழா 2027-ம் ஆண்டு ஜனவரி 28 முதல் பிப்ரவரி 7-ம் தேதி வரை நெதர்லாந்தில் நடைபெறுகிறது. இதில் உலகம் முழுவதும் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட திரைப்படங்கள் திரையிடப்பட உள்ளன.
அந்த வகையில், கார்த்திக் சுப்பராஜின் ‘டோரதி’ திரைப்படமும் லைம்லைட் பிரிவில் திரையிடத் தேர்வாகியுள்ளது. இந்தப் பிரிவு சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்ற திரைப்படங்களைத் திரையிடுவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கீர்த்தி சுரேஷ், ரிஷிகாந்த், சனந்த் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இப்படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். 1990-களின் தொடக்கத்தில் தமிழகத்தின் கிராமப்புறப் பின்னணியில் நடைபெறும் கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது. சாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகள், வன்முறை மற்றும் ஆணாதிக்கம் உள்ளிட்ட சமூகப் பிரச்சினைகளை மையமாகக் கொண்டு இப்படத்தின் கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
‘டோரதி’ திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்ற டொராண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் (TIFF) உலகளவில் முதன்முறையாகத் திரையிடப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து செப்டம்பர் 25-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்நிலையில், தற்போது ரோட்டர்டேம் திரைப்பட விழாவிலும் திரையிடத் தேர்வாகியிருப்பது படக்குழுவினருக்கு மேலும் ஒரு சர்வதேச அங்கீகாரமாக அமைந்துள்ளது.