சினிமா செய்திகள்

கார்த்தியின் “சர்தார் 2” படத்தின் “கோன் வருவான்” பாடல் புரோமோ வெளியீடு

பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிக்கும் ‘சர்தார் 2’ படம் செப்டம்பர் 10ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
கார்த்தியின் “சர்தார் 2” படத்தின் “கோன் வருவான்” பாடல் புரோமோ வெளியீடு
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‘சர்தார் 2’ படத்தில் இடம்பெற்ற ‘கோன் வருவான்’ பாடல் புரோமோ வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான கார்த்தி நடிப்பில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் ‘சர்தார் 2’. பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் கடந்த 2022-ம் ஆண்டு வெளியான ‘சர்தார்’ திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. இப்படத்தில் கார்த்தி அப்பா- மகன் என இரட்டை வேடத்தில் நடித்திருந்தார்.

நட்சத்திர பட்டாளத்துடன் ‘சர்தார் 2’

‘சர்தார் 2’ படத்தில் கார்த்தியுடன் எஸ்.ஜே. சூர்யா, மாளவிகா மோகனன், ஆஷிகா ரங்கநாத், ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.

சாம் சிஎஸ் இசையமைப்பில் உருவாகும் 100-வது திரைப்படம்

இப்படத்திற்கு சாம் சி.எஸ். இசையமைத்துள்ளார். சாம் சி.எஸ். இசையமைக்கும் 100-வது திரைப்படம் ‘சர்தார் 2’ என்பதால், படத்தின் இசை மீதும் ரசிகர்களிடையே கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

‘மயில்வீரா’ பாடல்

‘சர்தார் 2’ படத்தின் முதல் பாடலாக ‘மயில்வீரா’ பாடல் சமீபத்தில் வெளியானது. தமிழ் கடவுளான முருகனை மையமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த பாடல், பக்தி கலந்த இசையுடன் அமைந்துள்ளது. ‘மயில்வீரா’ பாடலை ஆப்ரோ, வாஹீசன் ராசையா மற்றும் முகேஷ் ஆகியோர் இணைந்து பாடியுள்ளனர். பாடல் வரிகளையும் ஆஃப்ரோ மற்றும் வாஹீசன் ராசையா இணைந்து எழுதியுள்ளனர்.

செப்டம்பர் 10-ல் திரையரங்குகளில் ரிலீஸ்

பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ‘சர்தார் 2’ திரைப்படம் வருகிற செப்டம்பர் 10-ந் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. முதல் பாகத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து உருவாகி வரும் இப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழா

கார்த்தியின் “சர்தார் 2 ” படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை நந்தனம் டிரேட் சென்டரில் நடைபெற்றது. பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிக்கும் “சர்தார் 2 ” படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி வைரலானது..

தணிக்கை சான்றிதழ்

கார்த்தி நடிக்கும் ‘சர்தார் 2’ படத்திற்கு மத்திய தணிக்கை வாரியம் ‘யு/ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. ‘சர்தார் 2’ திரைப்படத்தின் நீளம் 2 மணி நேரம் 59 நிமிடங்கள் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

2வது பாடல் புரோமோ வெளியீடு

இந்நிலையில், ‘சர்தார் 2’ படத்தில் இடம்பெற்ற ‘கோன் வருவான்’ பாடல் புரோமோ வெளியாகியுள்ளது. விவேக் எழுதியுள்ள இந்தப் பாடலை படத்தில் அலெக்சாண்டர் ஜாய், சுபலாஷினி பாடியுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படம் வரும் 10-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

கார்த்தி
SJ Surya
Sardar 2
Sam CS
Director PS Mithran
சர்தார் 2
இயக்குநர் பி.எஸ். மித்ரன்
எஸ்.ஜே. சூர்யா
Actor Karthi
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Daily Thanthi
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