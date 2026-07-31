அசாம் வெள்ள நிவாரண நிதிக்கு ரூ.1 கோடி வழங்கிய கார்த்திக் ஆர்யன்

மும்பை,
வெள்ளப்பெருக்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவ பல்வேறு தரப்பினரும் நிதி மற்றும் நிவாரண உதவிகளை வழங்கி வருகின்றனர். அந்த வகையில் பாலிவுட் நடிகர் கார்த்திக் ஆர்யன், அசாம் முதல்-அமைச்சரின் வெள்ள நிவாரண நிதிக்கு ரூ.1 கோடி வழங்கியுள்ளார்.
அசாம் மாநிலத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழையால் பிரம்மபுத்திரா ஆற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக 10-க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. மேலும், இந்த இயற்கைப் பேரிடரில் சிக்கி 80-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
வெள்ளப்பெருக்கால் பல்வேறு மாவட்டங்களில் சாலைகள், பாலங்கள், கரைகள் உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்புகள் கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளன. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டு, நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவ பல்வேறு தரப்பினரும் நிதி மற்றும் நிவாரண உதவிகளை வழங்கி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், பாலிவுட் நடிகர் கார்த்திக் ஆர்யன், அசாம் முதல்-அமைச்சரின் வெள்ள நிவாரண நிதிக்கு ரூ.1 கோடி வழங்கியுள்ளார். இந்த நிதி, வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வுப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கார்த்திக் ஆர்யனின் நிதியுதவிக்கு அசாம் முதல்-அமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா நன்றி தெரிவித்துள்ளார். பேரிடர் நேரத்தில் அவர் வழங்கிய உதவி, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நம்பிக்கையையும் ஆறுதலையும் அளிப்பதாகவும் அவர் பாராட்டியுள்ளார்.
அசாம் வெள்ள நிவாரணத்திற்காக கார்த்திக் ஆர்யன் வழங்கிய உதவி சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டைப் பெற்று வருகிறது. இயற்கைப் பேரிடர் நேரத்தில் அவர் காட்டிய மனிதநேயம், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பெரும் துணையாக இருக்கும் என்று ரசிகர்களும் திரையுலகினரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.