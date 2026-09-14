கருணாஸ், நிமிஷா சஜயன் நடிக்கும் “என்ன விலை” படத்தின் 2வது பாடல் வெளியானது

சஜீவ் பழூர் இயக்கத்தில் நிமிஷா சஜயன், கருணாஸ் நடித்த ‘என்ன விலை’ படத்தின் 2வது பாடலான ‘வான் மீற’ வெளியானது.
கலமாயா சினிவெர்ஸ், ரோமியோ பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குநர் சஜீவ் பழூர் இயக்கத்தில் ‘என்ன விலை’ திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இந்த படத்தில் நடிகை நிமிஷா சஜயன், நடிகர் கருணாஸ் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள். ஒய்.ஜி. மகேந்திரன், பூர்ணிமா பாக்யராஜ், மோகன்ராம், லொள்ளு சபா சுவாமிநாதன், கவிதாலயா கிருஷ்ணா, தீபா சங்கர், மொட்டை ராஜேந்திரன், நக்கலைட்ஸ் கவி மற்றும் பலரும் நடித்திருக்கின்றனர். சிறுவர், சிறுமிகளும் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.
சமூக-அரசியல் பின்னணியுடன் கூடிய குடும்ப திரில்லர் கதையாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தை கலாமயா பிலிம்ஸ் சார்பில் கிதேஷ் வி தயாரித்துள்ளார். ராமேஸ்வரம், சென்னை, பாண்டிச்சேரி மற்றும் கொச்சி உள்ளிட்ட 56 இடங்களில் மூன்று ஷெட்யூல்களில் படமாக்கப்பட்டது.
கேரளத்தைச் சேர்ந்த திரைக்கதை ஆசிரியர் சஜீவ் பழூர் முதல்முறையாக இயக்குநராக அறிமுகமாகுகிறார். இவரது தொண்டி முதலும் திருக்ஷாக்ஷியும் படம் தேசிய விருது வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
சஜீவ் பழூர் ‘என்ன விலை’ படத்தை ஏற்கெனவே பல திரைப்பட விழாவிற்கு அனுப்பியுள்ளார். அதில் நான்கு விருதுகள் வென்றுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படம் தாதா சாகேப் பால்கே திரைப்பட விழாவில் சிறந்த திரைக்கதைக்கான விருதை பெற்றுள்ளது.
‘என்ன விலை’ திரைப்படத்தின் முதல் பாடலான ‘கடலாடும் சீமையிலே’ ஜி.வி. பிரகாஷின் அதிகாரப்பூர்வ இசைத் தளத்தில் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அந்தோணி தாசன் பாடியுள்ள இப்பாடல் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.
சஜீவ் பழூர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘என்ன விலை’ திரைப்படத்தின் ஆடியோ உரிமையை ஜி.வி. பிரகாஷ் குமாரின் இசை நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது.
‘என்ன விலை’ திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி வைரலாகிவருகிறது.
சஜீவ் பழூர் இயக்கத்தில் நிமிஷா சஜயன், கருணாஸ் நடித்த ‘என்ன விலை’ படத்தின் 2வது பாடலான ‘வான் மீற’ வெளியானது. இப்பாடலை கார்த்திக் நேதா வரிகளில் சிவம் பாடியுள்ளார்.