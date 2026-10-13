கருணாஸ் - வெற்றி இணைந்து மிரட்டும் கிரைம் திரில்லர் “ரேவன்”

எழுத்தாளர் நந்தன் ஸ்ரீதரன் எழுதிய ‘படுகளக் காதை’ எனும் நாவலை தழுவி இப்படத்திற்கான கதை உருவாக்கப்பட்டு உள்ளதாக இயக்குநர் வெற்றிவேல் சந்திரசேகர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவில் குணச்சித்திர நடிப்பில் நிகரற்றவராக திகழும் கருணாஸ் – சிறிய முதலீட்டு தயாரிப்பாளர்களின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக திகழும் நடிகர் வெற்றி- ஆகியோர் முதன் முதலாக இணைந்திருக்கும் ‘ரேவன்’ திரைப்படம்- உண்மை சம்பவத்தை தழுவி கிரைம் திரில்லராக தயாராகி வருகிறது என படக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இயக்குநர் வே. வெற்றிவேல் சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘ரேவன்’ திரைப்படத்தில் கருணாஸ், வெற்றி, வாணி போஜன், அனுமோல், ரவீனா, விஷ்வமித்ரன், வினோத் சாகர், சரவணன், சுபத்ரா உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறார்கள். சேது ராஜன் ராஜகோபால் – ஆர். வி. சரண் ஆகியோர் இணைந்து ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் படத்தொகுப்பு பணிகளை சா. சிவப்பிரகாஷ் மேற்கொண்டிருக்கிறார். உண்மை சம்பவங்களை தழுவி க்ரைம் திரில்லராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை பொன் போர்ட் கிரியேட்டிவ் சொல்யூஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் செல்லமுத்து குப்புசாமி தயாரித்திருக்கிறார்.
படத்தைப் பற்றி இயக்குநர் பேசுகையில், “எழுத்தாளர் நந்தன் ஸ்ரீதரன் எழுதிய ‘படுகளக் காதை’ எனும் நாவலை தழுவி இப்படத்திற்கான கதை உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. தமிழகத்தில் நடைபெற்ற உண்மை சம்பவத்தை தழுவி இதன் திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இந்த திரைக்கதையில் எம்முடைய முன்னோர்களின் நிலவியல் சார்ந்த உயிரின குறியீடாக கருதப்படும் காகம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது” என்றார்
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. படப்பிடிப்பை நிறைவு செய்து இந்த ஆண்டின் இறுதியில் படமாளிகையில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டு வருவதாகவும் படக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.