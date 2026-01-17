ஆண்டணி வர்கீஸின் 'காட்டாளன்' டீசர் வெளியீடு
இப்படம் மே 16ம் தேதி வெளியாகிறது.
சென்னை,
'மார்கோ' படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூரை மலையாளத்தில் அறிமுகப்படுத்தி ஆச்சரியப்படுத்திய தயாரிப்பாளர் ஷரீப் முஹமது தற்போது மீண்டும் ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தி இருக்கிறார். 'மார்கோ' படத்தை அடுத்து ‘காட்டாளன்’ என்ற திரைப்படத்தை ஷரீப் முகமத் தயாரித்துள்ளார்.
இப்படத்தை பால் ஜார்ஜ் இயக்கியுள்ளார். இந்த திரைப்படத்தில், ஆண்டனி வர்கீஸ் , ரஜிஷா விஜயன் ,சுனில், கபீர் துஹான் சிங், ராஜ் திரந்தாசு, ரஜிஷா விஜயன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
பான்-இந்திய வெற்றிப் படமான 'காந்தாரா' படத்திற்கு இசையமைத்து பாராட்டப்பட்ட இசையமைப்பாளர் அஜனீஷ் லோக்நாத், தற்போது ‘காட்டாளன்’ மூலம் மலையாளத்தில் அறிமுகமாகியுள்ளார். இப்படம் மே 16ம் தேதி வெளியாகிறது. இந்நிலையில், இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி இருக்கிறது.
