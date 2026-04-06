வெற்றி மாறனின் “அரசன்” படத்தில் கென் கருணாஸ்

சிம்புவின் ‘அரசன்’ படம் வட சென்னை பின்னணியில் கேங்க்ஸ்டர் கதைக்களத்தில் உருவாகி வருகிறது.
சென்னை,

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான சிம்பு, பிரபல இயக்குனர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் நடித்து வரும் புதிய படம், 'அரசன்'. இந்த படம் வட சென்னை பின்னணியில் கேங்க்ஸ்டர் கதைக்களத்தில் உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். மேலும் அமீர், விஜய் சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா, பிரியங்கா மோகன், யோகி பாபு, சமுத்திரகனி, விக்ராந்த், கிஷோர், சைத்ரா ஆர்ச்சர் உள்ளிட்டோரும் நடிக்கிறார்கள்.

இந்த படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு பணிகள் மதுரையில் நடைபெற்று நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து தற்போது சென்னையில் அடுத்தக்கட்ட படப்பிடிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. மே மாத இறுதியில் அல்லது ஜூன் மாதத் தொடக்கத்தில் படப்பிடிப்பை நிறைவு செய்ய படக்குழு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பின்னர் பின்னணிப் பணிகள் தொடங்கப்படவுள்ளன. இப்படத்தை தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியிடவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

‘அரசன்’ படத்தில் விஜய் சேதுபதி போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியிருந்தது.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘அரசன்’ திரைப்படத்தில் கென் கருணாஸ் இணைந்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ‘அசுரன்’ திரைப்படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான கென் கருணாஸ், தற்போது ‘யூத்’ படம் மூலம் கதாநாயகனாக உருவெடுத்துள்ளார்.

